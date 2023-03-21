AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’inci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Gelibolu-Eceabat Devlet Yolu’yla ilgili, CHP İl Başkanı Güler Koçer’in, kapalı tünellerin açılışı yapılmıştı söylemlerine tepki göstererek, “Bilgisi olmadan, teknik bilgisi olmadan, buradaki herhangi bir proje müdürünü aramadan, buradaki işin herhangi bir sorumlusunu aramadan sadece ve sadece tüneller kapalı, kapalı tünellerin açılışı yapılmıştır söylemlerinden ötürü ben Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanını esefle kınıyorum” dedi.

Çanakkale’nin ulaşım standardını yükseltecek karayolu yatırımları kapsamında, Avrupa Yakası’nda Tarihi Yarımada’da ulaşımı sağlayan Gelibolu Eceabat Devlet Yolu, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’inci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Tamamlanan kesimde tek tüplü inşa edilen 2 bin 560 metrelik T-1 Tüneli, 644 metrelik T-1A Tüneli, 1355 metrelik T-2 Tüneli ve 792 metrelik T-3 Tüneli olmak üzere toplam 5 bin 351 metre uzunluğunda 4 adet tünel yer alıyor. Proje ile mevcut güzergahta 900 metre kısalırken, seyahat süresi 45 dakikadan 25 dakikaya düştü. Gelibolu-Eceabat Yolu ile zamandan 126 milyon TL, akaryakıttan 35 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 161 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon emisyonu ise 4 bin 432 ton azaltılacaktır.

AK Parti Çanakkale İl Teşkilatı açılışı gerçekleştirilen Gelibolu-Eceabat Devlet Yolu’nde incelemelerde bulundu. İlk olarak AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve beraberindekiler Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak’tan yapımı tamamlanan tüneller hakkında bilgi aldı. Daha sonra Makas ve beraberindekiler tünellerde incelemelerde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Arıburnu tüneli önünde yaptığı açıklamada, “Bugün burada teşkilatımızla, İl Başkan Yardımcılarımızla, Belediye Meclis üyelerimizle, İl Genel Meclis üyelerimizle, ilçe başkanlarımızla birlikte Eceabat-Gelibolu tünelleri şantiyesinde bir brifing aldık. Bu brifingle beraber tünellere dair teknik bilgilere haiz olduk. Gerek tünellerin yapım süreci, gerek hizmete açılış süreci ile alakalı bilgileri edindik. Sonrasında bir teknik geziye çıktık. Teknik ekiple beraber Eceabat-Gelibolu tünellerin tam ortasındayız. Biz yakın zamanda, bundan üç gün önce Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımları ile birlikte bu Eceabat-Gelibolu tünellerinin açılışını gerçekleştirdik. Biz tarihin unutulmaz sayfalarına adını yazdıran şehrimiz ve bu kıymetli topraklara yapılan bu kıymetli yatırımla gurur duyuyoruz. Hükümetimiz sayesinde önce 1915 Çanakkale Köprüsü sonrasında Ayvacık’a yapılan Assos ve Troya tünellerinden sonra şimdi de Eceabat ve Gelibolu arasında yapılan toplamda 47,5 kilometreyi kapsayan 6 tünelin olduğu ve diğer alt ve üst yapı imalatlarında bulunduğu kıymetli bir proje. Bu projenin içinde bulunmaktan bugün bu ana şahitlik etmekten büyük bir gurur duyuyoruz ve göğsümüz kabarıyor” dedi.

Konuşmasının devamında CHP İl Başkanı Güler Koçer’in, kapalı tünellerin açılışı yapılmıştı söylemlerine tepki gösteren AK Parti İl Başkanı Naim Makas, konuşmasına şöyle devam etti:

“Fakat bu tünel açılışlarında sonra biz duyduk ki, ana muhalefet partisinin il başkanı olan kişi ve bununla beraber bir STK’nın başkanlığı yapan kişi bu tünel açılışından sonra burada adeta tünelin ucunda ışık yokmuş gibi bir söylemle tünelin açılışını gölgelemeye çalıştıklarını biz gördük. Biz burada gerek basın mensuplarımıza, gerek birlikte geldiğimiz teşkilat mensubu arkadaşlarımızla birlikte tünelin ucunda ışığı gördük ama kendilerinde hala bir ışık görmedik. Biz burada bu tünellerin, bu şehre ne kadar büyük hizmet getireceğini, ne kadar katma değer sağlayacağını hesap etmeye çalışıp, hayaller kurmaya çalışırken, bu yatırımların Çanakkale’ye bırakın bir faydasını nasıl bu yatırımları kötülerim, nasıl bu yapılan hizmetin, bu yatırımın önüne geçerimin hesabını yaparak içi boş söylemlerle adeta siyasi hesaplaşmalarının merkez olarak gören kişileri kınıyorum. Bu yatırımlar evet AK Parti Hükümetleri döneminde yapılmış, bu yatırımlar evet Recep Tayyip Erdoğan döneminde yapılmış, fakat bu yatırımlar tüm Türkiye’ye yapılmış yatırımlardır. Çanakkale’mize yapılan her türlü yatırımdan gurur duyuyoruz. Bizim hemşerilerimiz, bizim vatandaşlarımız bu yatırımların çok daha güzelini, çok daha iyisini hak ediyor. Gerek STK başkanları, gerek muhalefet eden siyasi partilerin başkanları eğer muhalefet edecekse, bu yatırımların şehrimizde hangi katma değerlerin üretmesi gerektiği anlamında yeni fikirlerle, yeni projelerle ön açmalı ve yol yürümelidir. Bilgisi olmadan, teknik bilgisi olmadan, buradaki herhangi bir proje müdürünü aramadan, buradaki işin herhangi bir sorumlusunu aramadan sadece ve sadece tüneller kapalı, kapalı tünellerin açılışı yapılmıştır söylemlerinden ötürü ben Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanını esefle kınıyorum. Keşke kendisi buradaki tünellerini imalatını üstlenmiş olan yüklenici firmadan, keşke kendisi karayolları bölge müdürlüğümüzden bilgi almış olsaydı da bu tünellerini açık olduğunu kendisi de görseydi. Biz arkadaşlarımızla birlikte açılışı gerçekleştirilen toplamda 4,5 kilometreye yakın bir uzunluğu olan bu dört tünelin başladığı yerden tünel içinden geçtik. Şimdi Arıburnu tüneli içerisindeyiz. Bundan sonra da 57. Alay Tüneli olan, yani kapalı olduklarını, ışığın görünmediğini iddia ettikleri Eceabat’taki o tünelden geçeceğiz ve buradaki yolculuğumuzu bitireceğiz. Bu tüneller hepimizin tünelleri, bu yatırımlar hepimizin yatırımları, bilgi almadan fikir sahibi olmak ne bir il başkanına nede bir STK başkanına yakışır. Ben içi boş söylemlerle siyasi hesaplaşmaların görülmeye çalışıldığı bu içi boş söylemleri çok kıymetli kamuoyumuzun vicdanına bırakıyorum. Tüm kamuoyunu, siyasi partileri, STK’ları da Çanakkale’miz ve ülkemiz için yapılmış bu yatırımlara sahip çıkmaya ve bu yatırımlara yön vermeye davet ediyorum. Çanakkale’mize özellikle son yıllarda kazandırılan dünyada kendinden söz ettirilen bu yatırımları, Çanakkale’mize kazandırdığı için Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, dünya lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, AK Parti Hükümetlerine, Grup Başkanvekilimiz Sayın Bülent Turan’a, Milletvekilimiz Sayın Jülide İskenderoğlu’na ve bu projelerin yapımında sonsuz emeği geçen tüm yüklenici firmalara, bölge müdürlüklerimize, ilgili kurum ve kuruluşlarımıza, çaycısından, mühendisine istisnasız tüm personelimize, AK Parti teşkilatları olarak canı gönülden teşekkürü bir borç biliyor ve canı gönülden teşekkür ediyoruz.”

Yapılan açıklamanın ardından AK Parti İl Başkanı Makas ve beraberindekilerin tünelde hatıra fotoğrafı çektirmesiyle birlikte program sonra erdi.