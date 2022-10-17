AK Parti heyetinin Malatya Ticaret Borsası ziyaretinde konuşan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, “MTB Başkanı Ramazan Özcan bugüne kadar üreticilerimiz ve siyasilerle kurudukları güzel diyalog ve gayretli çalışmaların sonucunda başarılı çalışmalara imza atmıştır Başkanımızın bu çalışmalarını yeni dönemde devam ettireceğine inanıyoruz” dedi.

AK Parti heyetinin Malatya Ticaret Borsası ziyaretinde konuşan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, “MTB Başkanı Ramazan Özcan bugüne kadar üreticilerimiz ve siyasilerle kurudukları güzel diyalog ve gayretli çalışmaların sonucunda başarılı çalışmalara imza atmıştır Başkanımızın bu çalışmalarını yeni dönemde devam ettireceğine inanıyoruz” dedi.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca beraberinde AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, partinin Battalgazi ilçe Başkanı Basri Kahvesi ile birlikte MTB başkanlığında tekrar seçilen Ramazan Özcan’ı ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Malatya Ticaret Borsasında gerçekleşen ziyarette konuşan Borsa Başkanı Ramazan Özcan, “ Ekim ayının ilk haftasında da güven tazeleyerek 7 meslek gurubumuzun 7’sinde de elde etmiş olduğumuz başarı ile kıymetli üyelerimizin ve kamuoyunun vermiş olduğu destek ile yeniden yönetime geldik ve hızlı bir şekilde çalışmalarımıza tekrar başladık” dedi.

“İhracatımızı 500 milyon dolara taşımanın gururunu yaşıyoruz”

Başkanlık yaptığı süre içerisinde önemli çalışmalar yaptıklarının belirten Başkan Özcan, “ Dört buçuk yıl içerisinde çok önemli çalışmaları gerçekleştirmeyi cenabı hak bizlere nasip etti. Bunları özellikle tarım alanında ve tarımsal hizmetler açısından gerek kayısıda gerek se hayvancılıkta yapmış olduğumuz hizmetleri sizlerin sayesinde ve bizlerin konuları sizlere sağlıklı şekilde ifade edip sağlıklı şekilde sizlere izah ederek sorunları çözme noktasında birlikte çalışma fırsatı bulduk. İyi bir koordinasyon kurduk, iyi bir ilişki ağı kurduk. Gerek siyasi otorite, merkezi hükümetin temsilcileri ve kamu idarecilerimiz ile ve Valimiz ile iyi bir koordinasyon ile tarım alanında yaşanılan sıkıntı ve zorlukları çözmek için yoğun bir mücadele verdik ve çok önemli başarılar elde ettik. Bugün kayısıda ihracatımızı 500 milyon dolara taşımanın büyük onur ve gururunu yaşıyoruz. Bunun için de vermiş oldukları desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yapmış oldukları ziyaretten dolayı vekilimize, il başkanımıza ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise “ Malatya’mız tarım kenti. Malatya denilince akla kayısı geliyor. Kayısının 20 liradan bugün 100 liranı üzerine çıkması Malatya için büyük önem arz ediyor. Diğer taraftan eskiden 300 milyon dolardan bahsederken, bugün 500 milyon doların bahsedilmesi ve gündemimize taşınmış olması takdire şayan bir çalışmadır. Hedefimiz kayısıyı daha çeşitlendirerek, türevlerine ayırarak hedeflemiş olduğumuz milyar dolarları inşallah kazandırmak için gerek hükümetimiz, yerel yönetimlerimiz gerek se de Borsamız olsun inşallah bu noktada üzerimize ne düşüyorsa gayret ve çaba sarf edeceğiz. Başkanımıza hayırlı olsun diyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte Malatya’mıza faydalı olabilecek çalışmaları hep birlikte gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, başkan Özcan’a hayırlı olsun temennisinde bulunarak, “Yeni dönemde Ticaret Borsası Başkanlığına güven tazeleyerek gelen Başkanımızı, Meclis Başkanımızı ve yönetimini tebrik ediyorum. Bugüne kadar üreticilerimiz ve üyelerimizin, siyasilerle kurudukları güzel diyalogun ve gayretli çalışmaların sonucunda Malatya’da başarılı çalışmalara imza atıldı. Kayısıda Lisanslı Depoculuk faaliyete geçirildi. Toprak Mahsulleri Ofisinin kayısı alımı yapması söz konusu idi. Yine et üreticilerimizin taleplerinin Bakanlık nezdinde takibi ve Bakanımızın burada fiyat açıklaması gibi gelişmeleri hep birlikte yaşamıştık. İnşallah hep birlikte yeni dönemde de başarı ortamının devam ettirilerek şehrimize, üreticilerimize katkılar sunmasını temenni ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin” diye konuştu.