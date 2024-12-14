AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, “Bir başörtülü kadının iğne ucu kadar belediye meclis üyesi ve milletvekili olmasının ihtimali yoktu” dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Altındağ Şair Baki Kültür Merkezi’nde düzenlenen Altındağ Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada, kız çocuklarını üniversite öğrencileri arasındaki oranının yüzde 51 olduğunu ifade etti.

Keşir, kamudaki kadın istihdam oranının yüzde 44 olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Bugün hakimlerin yüzde 49’u kadın, kamudaki öğretmenlerin yüzde 60’ı kadın, kamu sağlık sektöründe çalışanların yüzde 54’ü kadın, TÜBİTAK’ta destek alanların yüzde 48’i kadın, KOSGEB’den destek alanların yüzde 43’ü kadın, İŞKUR’un destek programlarından faydalananların yüzde 53’ü kadın. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedik, 22 yılda Cumhurbaşkanımızın kararlılığıyla hiçbir şey eskisi gibi olmadı.”

“Seçme haklarını kullandılar ama seçilme haklarını kullanamadılar”

1935’te Türk kadınının pek çok Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkı elde ettiğini hatırlatan Keşir, “Bu yıl 90.’ıncı yılını idrak ettik. Ama zaman zaman bize cumhuriyet kazanımından hatırlatanlar bilsin ki kadınlar seçme ve seçilme hakkını çoğu hususunda kullanamadılar. Seçme haklarını kullandılar ama seçilme haklarını kullanamadılar. Bu ülkenin kadınlarını dövdüler, ikiye böldüler, üçe böldüler, dörde böldüler. Sadece belli bir zümre kullandı seçim hakkını. Ta ki 2015 seçimlerine kadar. Bir başörtülü kadının iğne ucu kadar belediye meclis üyesi ve milletvekili olmasının ihtimali yoktu” dedi.

AK Parti Altındağ Kadın Kolları Başkanı Demet Akçadağ da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kadınların siyasetin içerisinde olmasını her zaman desteklediğini hatırlatarak, “Siyasette kadın nezaketini, inceliğini ve üretkenliğini önemseyen adımlar partimiz döneminde atılmıştır. Kadınların siyasette etkin rol oynaması da yine partimizin attığı büyük adımlardan birisidir” ifadelerini kullandı.

Kongreye, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik katıldı.