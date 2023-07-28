AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman ve AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ile yardımcıları, Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürlüğü ziyaretinde çiftçinin randevu sorununu çözüme kavuşturdu.

TMO Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden AK Partililer, buğday alımı ile ilgili son durum ve mısır hasadına ilişkin hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

Diyarbakır’da şu ana kadar TMO vasıtasıyla, 550 bin ton buğdayın alımı tamamlanmış ve 400 bin ton buğdayın da randevu alım işlemi yapılmış durumda olduğu bilgisi paylaşıldı.

TMO, bugün saat 17.00 itibarıyla randevuya açılacak ve 130 bin ton buğday alımı ile kentteki buğday alım programı tamamlanacak. Bunun dışında çiftçilerin buğday satış talepleri olması takdirde TMO tarafından hızlıca alım işlemleri gerçekleştirilmiş olacağı belirtildi.

Yaklaşan mısır hasadı ile ilgili planlamaların TMO tarafından yapılmış durumda olduğu, Mardin’de 400 bin ton mısır kapasiteli depolarda Diyarbakırlı çiftçiler için buradaki depolara ek olarak hazırlanmış durumda olduğu bilgisi paylaşıldı.