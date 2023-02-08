Deprem bölgesinde koordinasyon çalışmalarına katılan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, “Devletimiz tüm imkanlarını seferber etti” dedi.

Deprem bölgesinde koordinasyon çalışmalarına katılan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, “Devletimiz tüm imkanlarını seferber etti” dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Avukat Oğuzhan Kaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye gitti. 10 ilde büyük yıkıma sebep olan deprem felaketi sonrasında bölgeye giden Milletvekili Kaya, Osmaniye’de Afet Koordinasyon Merkezi’nde son durum ile ilgili bilgi aldı. Daha sonra açıklamada bulunan Milletvekili Kaya, "Rabbim ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. Yüce asil millet yine zor günlerde birlik ve beraberlik içerisinde, milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"Devletimiz tüm imkanlarını seferber etti"

Milletvekili Oğuzhan Kaya, "Ülkemize büyük geçmiş olsun. Çok geniş bir alanı etkileyen büyük bir deprem yaşadık. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara şifalar diliyoruz. Devletimiz, bakanlarımızın koordinasyonu ile tüm imkanları seferber ediyor. Partimiz de genel başkan yardımcılarımızın koordinasyonunda tüm MKYK üyeleri, milletvekillerimiz ile depremin etkilediği illerimizde vatandaşlarımızın yanındadır. Tüm teşkilatlarımızla başta kan bağışı olmak üzere her türlü yardım ve destek için seferberlik halindeyiz. Yaralarımızı saracak, seferberlik ruhuyla hep birlikte üstesinden geleceğiz inşallah" dedi.

Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmaniye’den sonra Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerine giderek, buralarda da deprem koordinasyon çalışmalarını sürdürecek.