AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, yaptığı açıklamada AK Parti iktidarları boyunca yapılan gençlik yatırımları ile Çorum’a yapılan yatırımlardan bahsetti. Gençleri yetiştirmeyi öncelikli ve en önemli vazife olarak gördüklerini belirten Kavuncu, "Gençlerimiz, hem istiklal ve istikbal mücadelesinin birer neferleri hem de büyük ve güçlü Türkiye’nin mimarlarıdır” dedi.

"Gençlerimizi ülke yönetiminde söz sahibi yapan, her fırsatta gençlerimizle bir arada olan, gençlerimiz için her gün yeni bir hizmeti-kolaylığı hayata geçiren gençliğin lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gençlerimizin her daim yanında oldu ve olmaya da devam etmektedir” diyen Milletvekili Kavuncu, “Cumhurbaşkanımız yarınlarımızın teminatı gençlerimizi spordan sanata, bilimden siyasete kadar her alanda destekleyen reformlara imza atmıştır. Cumhuriyet tarihinin en büyük gençlik yatırımları son 20 yılda yapılmıştır. AK Parti iktidarımızda, 20 yıldır yapılan her yatırım, atılan her adım yarınlarımızın emanetçisi gençlerimiz içindir. Zira sağlam kökler üzerinde yetişecek, yükselecek gençlerimiz, güçlü ve büyük Türkiye’yi 2053 ve 2071 vizyonlarımıza ulaştıracak yegane güçtür" ifadelerini kullandı.

“4 bin 133 spor tesisi, 800 öğrenci yurdu var”

Bu süreçte ülkemizin bir baştan bir başa gençlik yatırımlarıyla donatıldığını hatırlatan Kavuncu, "Gençlik merkezi sayımız 9’dan 412’ye çıkarıldı. Spor tesisi sayımız Bin 575’den 4 bin 133’e yükseltildi. Yükseköğrenim yurt yatak kapasitemiz AK Parti öncesi 182 binden, AK Parti döneminde 800 yurtta 825 bin kapasiteye ulaşılmıştır. Bu rakam dünyada 36 ülkenin toplam nüfusundan daha fazladır. Yükseköğrenim burs ve kredi tutarını lisans öğrencileri için aylık 45 liradan 850 liraya, yüksek lisans öğrencileri için aylık 90 liradan Bin 700 liraya, doktora öğrencileri için aylık 135 liradan 2 bin 550 liraya yükseltilmiştir. Onlara daha iyi imkanların sunulması için çalışmalarımız devam edilmektedir. Gerçek beka meselemiz olan gençlerimiz için ne yapsak azdır" diye konuştu.

“Çorum’da spor tesislerine 56 milyar 545 milyon 275 bin yatırım yapıldı”

Çorum’daki yatırımlardan bahseden Kavuncu, "Son dönemde Çorum merkez ve ilçelerimize gençlik ve spor çerçevesinde; Çorum Şehir Stadyumu, 7 yüzme havuzu, 2 spor salonu, 19 futbol sahası, 3 Gençlik Merkezi, Kitap Kafe, Basketbol ve Voleybol sahaları yapılarak hemşehrilerimizin hizmetine sunulmuştur. Bu yatırımların toplam maliyeti ise 56 milyar 545 milyon 275 bin TL’dir. İlimiz genelinde 2 Gençlik merkezi, 3 Saha değişim ve dönüşümü, 1 Spor salonu, 1 Güreş salonu, 1 Futbol sahası, 1 Basketbol ve Voleybol salonu, 1 soyunma salonunun yapımına devam etmekte olup bu yatırımların ise toplam bedeli 91 milyar 276 milyon 303 bin TL’dir. 5 Tenis kortu, 7 Futbol sahası, 4 Basketbol ve Voleybol sahası, 1 Spor salonu, 1 Paten pisti, 1 Spor Lisesi kompleksi, 1 Gençlik Merkezi, 1 Yüzme havuzu, 1 Sporcu Eğitim Merkezi ve 1 Masa Tenisi Eğitim Merkezinin ise ihale süreçleri devam etmektedir. Bu yatırımlarımızın toplam bedeli ise 108 milyar 80 milyon 87 bin TL’dir. 2 Futbol sahası, 1 Tenis kortu, 1 Yüzme havuzu, 2 Soyunma salonu, 2 Tribün, 4 Badminton sahasının planlama çalışmaları devam etmektedir. Planlama aşamasındaki bu hizmetlerin ise toplam yatırım bedeli 10 milyar 430 milyon 489 bin TL’dir. Sadece 2022 yılı içerisinde KYK yurtlarımıza yapılan bakım ve onarım çalışmalarına 2 milyar 110 milyon TL harcanmıştır. Spor Tesislerimizde 10 milyar TL’lik bakım ve onarım çalışması devam etmektedir" şeklinde konuştu.

KYK yurtlarına başvuran tüm öğrenciler yerleşti

Çorum’da son dönemde yapılan yatırım ve hizmetlerin toplam bedelinin 718 milyar 961 milyon 665 bin lira olduğuna dikkat çeken Kavuncu, şunları kaydetti:

“Bunların yansıra Çorum’da AK Parti öncesi 1 KYK yurdunda kapasite sadece bin 40 iken, AK Parti dönemimizde, 8 KYK yurdumuzda 6 Bin 702 öğrencimize adeta 5 yıldızlı otel konforunda hizmet sunulmaya devam etmektedir. Bu yıl hamdolsun Çorum’da tercih eden bütün öğrencilerimiz KYK yurtlarına yerleştirilmiştir. Yedekte kayıt bekleyen öğrencimiz bulunmamaktadır. Diğer taraftan Çorum’da 8 tane Gençlik merkezimiz gençlerimizin emrine amadedir. Sosyal, sanatsal, sportif ve barınma gibi imkanları sağlayacak modern tesislerden gençlerimizin en iyi şekilde yararlanabilmeleri için elbirliğiyle çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de her alanda Çorum’a daha büyük yatırımlar yapmak, daha büyük projeler kazandırmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Hizmet ve eser siyaseti şiarımızla her geçen gün çıtayı yükseltmeye ve ilimiz ve ilçelerimizi bölgemizin spor adına yıldızı parlayan şehirlerden biri yapmaya gayret ediyoruz. Kentimize kazandırılan bu tarihi yatırım ve hizmetler için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğlu’na ve siyasi, bürokrat, kurum çalışanı emeği geçen herkese değerli hemşehrilerimiz adına şükranlarımızı sunuyorum ."