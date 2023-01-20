AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, “Türkiye’de 1 milyon 170 bin sosyal konut yaptık. Yine aynı zamanda 13 milyon vatandaşımızı ilgilendiren sosyal konutlarla birlikte Türkiye’de 3 milyon 200 bin konutun bu anlamda dönüşümünü tamamladık. 45 ilimizde 80 kent meydanını ihya ettik. AK Parti’nin doğa, çevre, kültür ve şehir ile ilgili en büyük ideali koruyarak yaşatmaktır" dedi.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, “Türkiye’de 1 milyon 170 bin sosyal konut yaptık. Yine aynı zamanda 13 milyon vatandaşımızı ilgilendiren sosyal konutlarla birlikte Türkiye’de 3 milyon 200 bin konutun bu anlamda dönüşümünü tamamladık. 45 ilimizde 80 kent meydanını ihya ettik. AK Parti’nin doğa, çevre, kültür ve şehir ile ilgili en büyük ideali koruyarak yaşatmaktır" dedi.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan başkanlığında Doğu Anadolu Bölge toplantısı Muş’ta yapıldı. Toplantıya 14 ilden parti üyeleri katıldı. AK Parti Muş İl Gençlik Kollarınca, Gençlik Merkezi Has Oda da düzenlenen "İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye" programına katılan Karaaslan gençlerle bir araya geldi. Karaaslan, “Bugün buradaki buluşmamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. AK Partimiz bünyesinde 12 olan Genel Başkan Yardımcılıklarımıza 2 tane daha eklendi. Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı ile İnsan Hakları Başkanlığı olmak üzere. Ne kadar hayırlı bir iş ve karar alındığını bir kez daha görüyoruz. Başkanlığımız Çevreyi Şehri ve Kültürü 3 başlığı ayrı ayrı değerlendiren, bununla ilgili politikaların üretilme sürecine katkı veren, dünyanın içinden geçtiği iklim değişikliği Türkiye olarak lider ülke konumumuzu güçlendirecek politikaların üretildiği bir alanı temsil ediyoruz. Bu alanı temsil ederken sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu farkındayız. Özellikle çevre konusundaki çalışmalarımızı çok önemsiyoruz. Dolayısıyla doğayı samimiyetle sahiplenmek, bu anlamda doğru işler başarmak, doğaya ve çevreye olan saygımızı inancımız ve medeniyetimizden referans alarak hayata geçirmek konusunda büyük bir çabanın sahipleriyiz” dedi.

“Muş bizleri yüreklendiriyor”

Muş’un 1071 Malazgirt Zaferi ile birlikte 2071 hedeflerinin kendilerini daha da yüreklendirdiğini belirten Karaaslan, “Şehir hepimizin yaşadığı bizim evimiz. Geldiğimiz noktada artık temel ihtiyaç ve altyapı problemlerinin çözülmüş, bununla birlikte yeni hedefler önümüze koyduğumuz önce ‘Yaşanabilir Şehirler’ diyerek yola çıktığımız arkasında ‘Marka Şehirler’ kavramıyla devam ettiğimiz bugünde inşallah yeni hedefler ortaya koyarak geleceğin şehirlerini inşa ve ihya ettiğimiz bir süreci hep birlikte paylaşıyoruz. Bu toplantının Muş’ta olması da ayrıca değerlidir. Anadolu’nun her bir şehri için ne mutlu bize ki kadim şehir diyebiliyoruz. Fakat Muş şehri Anadolu’nun kapılarını bir daha kapanmamak üzere bizlere açıldığı ve daha sonra kazandığımız zaferlerin anahtarı olan zaferin kazanıldığı yerdir. Dolayısıyla bu topraklardan ilham aldığımız ecdadımızın mirasına sahip çıkmak için çalıştığımız çok önemli bir dönemi temsil ettiği için Muş ilimiz 1071 Malazgirt Zaferi ile birlikte 2071 hedeflerine bizi daha da yüreklendiriyor. Bugün bu şehirde bizleri karşıladığınız ağırladığınız ben belediye başkanımıza il başkanımıza teşkilatlarımıza ve sayın milletvekillerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“2023 gerçekleşecek seçimin yılıdır”

2023 seçimlerinin önemine değinen Karaaslan, şunları kaydetti:

“2023 gerçekleşecek seçimin yılıdır. Her seçim Türkiye ve dünya açısından önemliydi ama 2023 seçimleri hepsinden daha önemli diyebiliriz. Ayrıca 2023 Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılı, bu yönüyle bizler için çok tarihi önemli bir anlama sahiptir. Cumhuriyetimizi yüceltmek onu büyütmek ve muhasır medeniyetler seviyesine üstüne çıkarmak gayesiyle yola çıktığımız bugünden beri çok iş yaptık. Ama yapacağımız çok iş var dolayısıyla 2023 tamda bunun başladığı Türkiye yüzyılının başlangıç noktasıdır. Eğer çok ciddi bir altyapımız olmasaydı, Türkiye’nin temel sorunlarını çözememiş olsaydık, Türkiye’de hala kendi yağıyla kavrulan günlük siyasetle debelenen bir ülke olsaydık bugün biz bu kadar güçlü Türkiye yüzyılı diyemezdik. 2023 geldi 2053 ve 2071 ile ilgili yüreklenmemizin altında bu bulunduğumuz noktanın gücü yatıyor. Düne göre bugün daha güçlüyüz ve inanıyoruz ki yarın daha güçlü olacağız. O yüzden her birimiz üzerimize düşeni yapmak mükellefiz. Muhalefetten ve 6’lı masadan bahsetmeyeceğim. Kendi içlerindeki yarışlara değinmeyeceğim. Biz milletimiz memleketimiz yönetecek Cumhurbaşkanı idealimizi savunurken, onların kendilerini yönetecek biz Cumhurbaşkanı aramasına değinmeyeceğim. Çünkü bizim yapacak daha önemli işimiz var. Bugün buraya gelen bütün illerimizin konularını gündemimize alacağız. Sizlerle birlikte 2023 yılının projeksiyonumuzu çizeceğiz."

"AK Parti neden kısa vadeli hedeflerle gitmiyor da iklim krizinde lider ülke olma ideali benimsiyor. Çünkü AK Parti dünün ve bugünün olduğu kadar geleceğin partisidir" diyen Karaaslan, "O nedenle geleceğin meselelerini özellikle gençlerin merkeze aldığı konular bizim de en öncelikli konularımızdır. Bir konu daha var sizinle paylaşmak istediğim. Sıfır atık artık projesi demiyoruz sıfır atık hareketine dönüştü. 5 yıl içinde çok ciddi adımlar atıldı. Yaygınlaşarak Türkiye’nin dört bir yanına ulaştı. Bunla da yetinmeyerek en son Birleşmiş Milletler tarafından 30 Mart tarihi sıfır atık günü olarak ilan edildi. Cumhurbaşkanımızın eşi değerli Emine Erdoğan hanımefendinin hayata geçirdiği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından yürütülen bu proje ile illerimizde gelmiş olduğumuz aşamayı biliyoruz. Bunu daha iyi bir noktaya gitmesi için de mücadelenin en önde gidenleri olmak durumundayız. Şehirlerimizde yalnızca çevre anlamında değil şehircilik anlamında da çok önemli gelişmeler yaşandı. Şehirlerimizin temel altyapı problemleri çözüldü. Sadece Muş’ta son dönemde neler olduğunu ele alalım. Muş ilinin altyapısının, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu yenileme projesinin hızla hayata geçmekte olduğunu biliyoruz. Gerçekten şehir için çok önemli bir projedir. Aynı şekilde atıksu arıtma tesisinin önümüzdeki günlerde imzası atılacak. İçme suyu ve isale hattı Muş’un çok uzun zamandır gündeminde meselenin artık çözüme kavuşmuş olmasının çalışmaların hızla devam ettiğini duymuş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. 2014 yılında 43 bin metrekare olan yeşil alan Muş’ta geldiğimiz noktada 600 bin metrekare yükselmiş. Bu Muş’umuzdan bir örnek, bunu bütün Türkiye ile çarpalım. Bugün 81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefimiz var. Bugün ulaşılan rakam 72 milyon metrekaresi tamamlandı. 2023 yılının sonuna kadar tamamlayacağız” dedi.

Toplumun ihtiyaçlarını gözeten bir hizmet anlayışıyla yola devam ettiklerini ifade eden Karaaslan, “Bakıyoruz ki konut fiyatlarında artış var, vatandaşlarımız ulaşmak noktasında sıkıntı çekiyor. O zaman devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hemen devreye girerek Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi başlatıldı. Buradaki yapılan çalışmalarla birlikte başvuru sayısı 8 milyonu aştı. Şehirlerde kuralar çekiliyor. 8 milyon başvuru demek milletin sonsuz güveni demektir. Bu başvurularda 2 milyon 30 bini gençlerden oluşuyor. Deprem riskimiz var. Deprem ile çok önemli çalışmalar hayata geçirdik. Sosyal konut ihtiyacı var biliyoruz bununla ilgili çok önemli çalışmalar hayata geçirildi. Türkiye’de 1 milyon 170 bin sosyal konut yaptık. Yine aynı zamanda 13 milyon vatandaşımızı ilgilendiren sosyal konutlarla birlikte Türkiye’de 3 milyon 200 bin konutun bu anlamda dönüşümünü tamamladık. 45 ilimizde 80 kent meydanını ihya ettik. AK Parti’nin doğa, çevre, kültür ve şehir ile ilgili en büyük ideali koruyarak yaşatmaktır. Birileri geriden gelemeye devam etsin. Birileri Türkiye’yi konularla meşgul etmeye devam etsin, asla bunda başarılı olamayacaklar. Çünkü Türkiye’nin gündemi ufku açıktır. AK Parti kadroları olarak siyaseti Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan öğrendik. Dolayısıyla bize her zaman geleceği konuşmak bugünün sorunlarına çözüm üretmek yeni hedeflerle güne başlamak bunun için en fazla gayreti göstermek düşer. Bugün burada seçime yönelik çalışmalarımızı konuşacağız. İllerimizde hayata geçireceğimiz yeni projelerimizi konuşacağız. Ama şunu biliyoruz ki bizim özellikle hem kadınlarla hem de gençlerle çok yakın temas halinde götürdüğümüz işlerimiz var. Gençler bir harfe sığdırabilecek bir insan topluluğu değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız 34’üncü gençlik buluşmasını yaptı. Dolayısıyla gençlere verdiğimiz değer, onlarla birlikte başaralım demektir. Başta çevre olmak üzere bütün güzel projelerin içine dâhil ederek birlikte yol yürümek demektir” dedi.