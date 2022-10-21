AK Partili kadınlar, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle İhlas Haber Ajansı (İHA)’yı ziyaret etti.

AK Partili kadınlar, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle İhlas Haber Ajansı (İHA)’yı ziyaret etti.

AK Parti Kars İl Başkanlığı Halkla İlişkiler Birim Başkanı Sema Aydın ve Bilgi İletişim Teknolojileri Birim Başkanı Ayça Akil 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nde İHA Kars Bürosunu ziyaret ederek İHA Kars Temsilcisi Işık Çapanoğlu’nun gazeteciler gününü kutladı.

AK Parti Kars İl Başkanlığı Halkla İlişkiler Birim Başkanı Sema Aydın, “21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla başka İhlas Haber Ajansı çalışanları olmak üzere tüm gazetecilerin gününü kutlarım” dedi.

AK Parti Bilgi İletişim Teknolojileri Birim Başkanı Ayça Akil ise İhlas Haber Ajansı’nın dünyada ve Türkiye’de önemli bir medya kuruluşu olduğunu ifade ederek, tüm gazetecilerin gazeteciler gününü kutladığını kaydetti.

İHA Kars Temsilcisi Işık Çapanoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek AK partili kadınlara teşekkür etti.