AK Parti Denizli-Aydın-Muğla Kadın Kolları Teşkilatı, “Sıcak sofralar tekrar kurulsun mutfak seti” kampanyası çerçevesinde anlamlı günde Hatay iline 850 adet koli malzeme gönderdi.

AK Parti Denizli-Aydın-Muğla Kadın Kolları Teşkilatı, “Sıcak sofralar tekrar kurulsun mutfak seti” kampanyası çerçevesinde anlamlı günde Hatay iline 850 adet koli malzeme gönderdi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından başlatılan ve 70 ilde katılımıyla desteklenen "Sıcak sofralar tekrar kurulsun mutfak seti" kampanyası için Ak Parti Denizli İl Kadın Kolları Başkanlığı harekete geçti. Aydın - Muğla Kadın Kolları Teşkilatı ile birlikte yapılan çalışmalar çerçevesinde hazırlanan 850 koli mutfak malzemesi, tırlara yüklendi. Günlerdir özenle depremzedelere hazırlanan malzemeler, anlamlı günde Hatay iline ulaştırıldı.

Ak Parti Denizli İl Başkanlığı binasının önünde açıklama yapan Denizli Kadın Kolları Başkanı Feride Kabadayılar, “Bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Denizli - Aydın - Muğla Kadın Kolları Teşkilatlarımızla Hatay’da depremden etkilenen kadınlarla birlikte olma kararı aldık. Depremzedelerimiz sıcak sofralarını tekrar kursun diye Genel merkezimizin koordinasyonu ile mutfak setleri hazırladık, ‘Sıcak Sofralar’ kampanyası ile onlara bu setleri ulaştırıyoruz. Bu süreci devlet millet el ele vererek atlatacak, depremin yaralarını hep birlikte saracağız. Hayatın her alanında büyük sorumluluk yüklenen, nesillerin yetişmesinde büyük paya sahip olan, alın teriyle ve emeğiyle var olan tüm emekçi kadınların günü kutlu olsun” dedi.

“AK Parti Denizli teşkilatı olarak her zaman yanlarındayız”

Depremzedeler için yapılan çalışmanın örneklerden bir tanesi olduğunu ifade eden AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, “Bugün sofralarımızın yeniden kurulması için ve oradaki depremzedelerin ihtiyacı olan mutfak malzemelerini taşıyan bu kamyonu uğurlayacağız. Aydın ve Muğla’dan gelen kadın kolları başkanlarımız olmak üzere tüm yönetime teşekkür ederim. Bizim en kötü zamanda nasıl birlik ve beraberlik olduğumuzu gösteren örneklerden bir tanesidir. Bizlerde AK Parti Denizli İl Teşkilatı olarak Rabbimin izniyle oradaki kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz” dedi.