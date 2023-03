Kütahya’nın Gediz ilçesinde AK Parti Kadın Kolları tarafından depremzedeler yararına Belediye hizmet binası yanı Atatürk Parkı’nda açık pazar düzenlendi.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, AK Parti Gediz İlçe Kadın Kolları tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar yararına düzenlenen Gıda yardım alanını ziyaret etti.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Kahramanmaraş merkezli depremlerde on milyondan fazla insanımızın etkilendiği, on binlerce insanın hayatını kaybettiğini, yüz binlerce insanın da yaralandığını söyleyerek, deprem felaketinin sonuçlarının Türk milletini kor bir ateş gibi yaktığını ifade etti. Depremde eşini, çocuklarını, yakınlarını kaybeden kadınların zorlu bir dönemden geçtiğini belirten Başkan Akçadurak, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü depremde kaybettiğimiz, yakınlarını kaybeden ve depremzede kadınlarımıza adıyoruz. Kalbimiz her türlü zorluğa göğüs geren, dimdik ayakta kalabilen depremzede kadınlarımızla birlikte” dedi.

Türk Milletinin her zaman olduğu gibi bu depremde de büyüklüğünü gösterdiğini ifade eden Başkan Akçadurak; “Halkımız bizi yardım konusunda yalnız bırakmadı. Belediyemiz kültür etkinlikleri çerçevesinde her sene düzenlediğimiz 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kamu, özel kurum ve kuruluşlarında ve tüm işyerlerinde çalışan kadınlarımızı bu özel günlerinde karanfil dağıtarak, kutluyorduk. Bu sene yaşamız olduğumuz asrın felaketi olan depremler nedeniyle karanfil ile kutlama programımızı erteleyerek bunun yerine depremzede vatandaşlarımıza destek olarak düzenlenen gıda pazarına katkıda bulunmak istedik. Buradan elde edilen gelirin tamamını depremzede kardeşlerimize bağışlayacağız. Etkinliğimize ürünüyle, emeğiyle, parasıyla, duasıyla katkı sağlayan tüm hayırseverlerimize, yaraları sarmak için katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Devletimiz ve Milletimiz var olsun” diye konuştu.