AK Parti Erzurum Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından “Sıcak Sofralar Tekrar Kurulsun Mutfak Seti” kampanyası çerçevesinde toplanan 170 koli yardım malzemesi deprem bölgesine gönderildi.

AK Parti Erzurum Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından “Sıcak Sofralar Tekrar Kurulsun Mutfak Seti” kampanyası çerçevesinde toplanan 170 koli yardım malzemesi deprem bölgesine gönderildi.

AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından “Sıcak Sofralar Tekrar Kurulsun Mutfak Seti” kampanyası kapsamında toplanan 170 kolilik yardım paketi AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Fevzi Polat, Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Deniz Çelik ve Gençlik Kolları İl Başkanı Gökberk Kocaaliler’in de katılımıyla deprem bölgesine gönderildi.

Yardım paketlerinin yola çıkarılmasına ilişkin bir değerlendirmede bulunan AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, “Sıcak Sofralar Tekrar Kurulsun Mutfak Seti” kampanyasının AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından başlatıldığını hatırlatarak “Tüm Türkiye’nin tek yürek olarak yardıma koştuğu deprem bölgesine ilk günden beri AK Parti Erzurum İl Teşkilatı olarak desteğimizi sürdürüyoruz. Bir yandan gıda ve giyecek gibi öncelikli yardımları toplayarak bölgeye ulaştırmaya çalışırken bir yandan da afetzedeleri ziyaret ederek moral vermeye gayret ediyoruz. Bugün burada 22 Şubat’ta Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımız tarafından başlatılan ve 70 ilimizin de katılımıyla desteklenen ‘Sıcak Sofralar Tekrar Kurulsun Mutfak Seti’ kampanyası için toplandık. Kadın Kollarımız tarafından toplanan 170 yardım kolisini daha bölgeye gönderiyoruz. Afet bölgesine yardımlarımız bölge tam manasıyla ayağa kalkana kadar devam edecek” dedi.

AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Deniz Çelik ise yaptığı açıklamada yaşanan afetin boyutlarına dikkat çekerek, “Maalesef 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen, tüm Türkiye’yi derinden sarsan, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremleri yaşadık. Teşkilatlarımız ilk günden itibaren depremin yaşandığı illerimizde seferber oldu. Biz de depremden etkilenen vatandaşlarımızı çadır kent ve konteyner kentlerimizde ziyaret ederek onları yalnız bırakmadık. AK Partililer olarak illerimize gelen depremzedelerimizi kaldıkları yerlerde ziyaret ederek destek olduk. Genel Merkezimizin başlattığı kampanya kapsamında Erzurum Kadın Kolları Teşkilatı olarak tüm il, ilçe ve mahalle teşkilat mensuplarımızın da destekleriyle 170 adet koli hazırladık. Malatya’ya gönderiyoruz. Burada bulunarak destekleri ile bizleri yalnız bırakmayan İl Başkanımız Sayın Av. İbrahim Küçükoğlu’na, Erzurum Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Sayın Fevzi Polat ve Gençlik Kolları İl Başkanımız Sayın Gökberk Kocaaliler’e teşekkür ediyoruz. İlk günden bu yana depremzedelerimizi yalnız bırakmayan ve kampanyamıza destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Bu zor günleri hep birlikte atlatacak, yaralarımızı birlikte saracağız.” diye konuştu.

Başkan Çelik, AK Parti Erzurum Kadın Kolları olarak Malatya’ya giderek ziyaretlerde bulunacaklarını da sözlerine ekledi.