AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir 2. Bölge Milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İnan, son olarak çalışmalarına Karşıyaka ve Bergama ilçelerinde devam etti, CHP’nin listelerini eleştirdi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir 2. Bölge Milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan, seçim çalışmaları çerçevesinde Karşıyaka ve Bergama ilçelerindeydi. Bergama’da Eğitim Bir-Sen’in düzenlediği dayanışma ve kaynaşma programında konuşan İnan, CHP’yi listeler üzerinden eleştirdi.

Eyyüp Kadir İnan, "Bugün karşımızda bulunan CHP listesinin başında Atatürk’e diktatör diyen var. CHP listesinde PKK yandaşı var. İçişleri Bakanımız açıkladı, emniyetin içinde yeni paralel yapı kurmak isteyen milletvekili adayı var. CHP Genel Başkanı Amerika’ya gitti ya Pensilvanya’ya gitti ya oradaki bir hamburgercide 6 saat kaybolduğu süreç var ya benim kanaatim o dur ki bu liste hazırlanmış ve eline verilmiş" dedi.

İnan, son günlerde terör örgütlerinin Millet İttifakının Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu lehine açıklamalar yaptığını hatırlatarak, "CHP’nin İzmir Milletvekili adaylarının Kandil’den gelen açıklamalara hadi oradan siz kimsiniz ki bize destek açıklamaları yapıyorsunuz diye ses duydunuz mu? Hayır. Terör örgütü yıllarca bizim öğretmenlerimizi katletti, askerlerimiz şehit etti. Terör örgütünden dolayı nice memurumuz ne acılar çekti. Ama bugün ki CHP ne yazık ki çizgisini kaybetmiştir. FETÖ ve PKK’nın eylem ve söylem birliği içine girmiştir. Çocuklarımız ve gençlerimiz için bunu görmemiz lazım. 14 Mayıs’ta sadece seçim kazanma işi değil. İki terör örgütünden oy alacağım diye sesiz, tırsak ve ezik kalanların ders alacağı bir seçim olması lazım" şeklinde konuştu.

İnan, Bergama’daki projelere ara vermeden devam edeceklerini, yeni dönemde de ilçede Türkiye’ye örnek olacak çalışmaların yapılacağını aktardı.

İnan, dayanışma yemeğinin ardından Bergamalı gençlerle Zeytinpark’ta bir araya geldi. Seçim için özel hazırlattığı araçta gençlere çay ve kahve ikram eden İnan, foto karavanda gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Kamp sandalyeleriyle oluşturulan alanlarda gençlere projelerini anlatan İnan, "14 Mayıs seçimlerinde gençlere çok güveniyoruz. AK Parti gençlere önem veren bir parti. Hayata geçirdiğimiz tüm projelerde gençlerimiz ve beklentileri var. Sayın Cumhurbaşkanımız da gençlere çok güveniyor. İnanıyorum ki bize en çok destek gençlerden gelecek" şeklinde konuştu. Gençlere, program sonunda üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ve "Gençlik İçin Hemen Şimdi" yazan bardak ve kahve ikram edildi.

İnan, Bergama programı çerçevesinde partisinin ilçe başkanlığını da ziyaret etti.

Ardından Karşıyaka ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi’nde esnaf ziyareti yapan İnan, esnafların talep ve önerini dinlerken bölgedeki çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. İnan, İnönü Mahallesi’nde yaptığı seçim koordinasyon merkezi açılışında ise vatandaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Nisan’da Gündoğdu Meydanı’nda yapacağı mitinge davet etti.

Öte yandan Başkan İnan; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Milletvekili Adayları Şebnem Bursalı, Mehmet Sadık Tunç ve Ömür Şanlı ile birlikte İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasını ziyaret etti. ÖTV muafiyeti konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelerini tekrarlayan İnan, taksicilerin memnuniyetiyle karşılaştı. Taksicilerin talep ve önerilerini dinleyen İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerine yönelik selamlarını da iletirken, taksiciler ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.