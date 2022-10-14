AK Parti’nin ’2023’e Doğru şehir buluşmaları Adıyaman’ programı çerçevesinde Adıyaman’a gelen AK Parti Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Dr. Ömer İleri, Adıyaman Belediyesi’ni ziyaret etti.

AK Parti’nin ’2023’e Doğru şehir buluşmaları Adıyaman’ programı çerçevesinde Adıyaman’a gelen AK Parti Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Dr. Ömer İleri, Adıyaman Belediyesi’ni ziyaret etti.

AK Parti tarafından sürdürülen ’2023’e Doğru şehir buluşmaları Adıyaman’ programı dolayısıyla AK Parti MKYK üyeleriyle birlikte Adıyaman’a gelen AK Parti Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ömer İleri, Adıyaman temasları çerçevesinde Adıyaman Belediyesi’ni de ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz tarafından karşılanan Genel Başkan Yardımcısı İleri’ye belediye ziyaretinde, AK Parti MKYK üyeleri, AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış ile parti teşkilatı eşlik etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Belediye Başkan Vekili Ayaz’dan Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alan Genel Başkan Yardımcısı İleri, yurt dışında olmasından dolayı aralarında olmayan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a, Başkan Vekili Şerif Ayaz’a ve belediye personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, AK Parti Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ömer İleri’yi ve AK Parti MKYK üyelerini Adıyaman’da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.