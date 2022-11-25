Zonguldak’ta Türkiye Yüzyılı şehir buluşmaları programında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, "Terörle mücadelede CHPiçinde vatansever insanlar olduğunu, bu konuda mücadelenin yanında olan insanlar olduğunu gayet iyi biliyoruz. Onun için de Kılıçdaroğlu CHP’si ne yazık ki bu yoldan ciddi anlamda uzaklaşmış vaziyettedir" dedi.

Zonguldak’ta Türkiye Yüzyılı şehir buluşmaları programında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, "Terörle mücadelede CHPiçinde vatansever insanlar olduğunu, bu konuda mücadelenin yanında olan insanlar olduğunu gayet iyi biliyoruz. Onun için de Kılıçdaroğlu CHP’si ne yazık ki bu yoldan ciddi anlamda uzaklaşmış vaziyettedir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "2023’e Doğru Şehir Buluşmaları" programı dolayısıyla Zonguldak’a geldi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. Terörle mücadelede ülkeye destek olma noktasında muhalefetin tutumunu eleştiren Hamza Dağ, "Geçtiğimiz iki haftalık süre zarfında gelişmelere baktığımızda ne yazık ki bir süredir devam eden bir muhalefetin bazı konulardaki ve özellikle terörle mücadele konusundaki iktidara veya terörle mücadelede ülkemize destek olma noktasında ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya olduğumuzu, olduğunu görmüş oluyoruz" diye konuştu.

"CHP Genel Başkanı’nın bu operasyona yönelik hiçbir açıklama yapmadıklarını görmüş olduk"

Suriye’nin kuzeyinde terör devleti oluşturmak isteyenlere fırsat vermeyeceklerini her fırsatta dile getirdiklerini anlatan Hamza Dağ şöyle devam etti:

"Suriye’nin kuzeyinde sınırlarımızda bir terör devleti oluşturmak isteyenlere karşı buna fırsat vermeyeceğimizi her ortamda dile getirmiştik. Pençe-Kılıç operasyonu ile buradaki ilk adım da atılmış oldu. Neredeyse çok basit konularda dahil açıklama üstüne açıklama yapan, borsadaki artıştan rahatsız olup bundan dolayı açıklama yapan ya da dolar kurunun sabit kalmasının sebepleri üzerinden uzun uzun açıklamalar yapan CHP Genel Başkanı ve sözcülerinin bu yapılan operasyona yönelik hiçbir açıklama yapmadıklarını; yapılan bazı açıklamaların da çok cılız noktada olduğunu ne yazık ki görmüş olduk. Hem 2015 seçim beyannamesinde hem 2018 seçim beyannamesinde CHP’nin terörle etkin mücadele yapacağını, Suriye’nin kuzeyinde bulunan bölgede de etkin mücadele yapacağını ifade ettiğini görüyoruz. Bakalım 2023 seçim beyannamesinde bunu ortaya koyma durumları söz konusu olacak mı? Tabi son dönemde ortaya çıkan tablo değil. Ne yazık ki hem PYD terör örgütünü terör örgütü görmeme noktasındaki hareketleri aynı zamanda Suriye’nin kuzeyle alakalı ülkemize gelebilecek terör hadiseleriyle ilgili tezkereye ’hayır’ oyu vermiş olmaları, bunların hepsi açıkçası burada CHP’nin bu noktadaki bir süreç noktasında duruşunu gösteriyor. Onun için terörle mücadelede CHP içinde vatansever insanlar olduğunu, bu konuda mücadelenin yanında olan insanlar olduğunu gayet iyi biliyoruz. Onun için de Kılıçdaroğlu CHP’si ne yazık ki bu yoldan ciddi anlamda uzaklaşmış vaziyettedir."

"Ortada iki gemi var. Birisinin rotası nettir"

Altılı masanın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki kamuoyunda bir tartışma sürdüğünü ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türkiye Yüzyılı vizyonuna ilişkin de şöyle dedi:

"Altılı masanın cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kamuoyunda bir tartışma yürümektedir ama AK Parti olarak bizim o taraftaki cumhurbaşkanı adayının kimin olacağı konusunda esaslı olarak bir takibimiz söz konusu değildir. Ortada iki tane gemi vardır. Bu gemilerden birisinin rotası nettir. Hem uluslararası alanda, son Rusya-Ukrayna savaşıyla, Türk devletleri teşkilatıyla birlikte, Afrika açılımı gibi birçok konuda rotası hem bu ülkenin milli, yerli noktadaki menfaatlerini gözeten, uluslararası alanda da bu ülkenin itibarını, milletin refah seviyesini yükselten bir rota üzerinde yürümektedir. Şimdi yeni yüzyıla girerken diyoruz ki ’Buyurun hep beraber bu dönemi Türkiye Yüzyılı olarak dünyada ortaya koyalım. Yani 2001’de yola çıkarken artık Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak derken artık bugünden sonra yola devam ederken dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Daha adil bir dünya mümkün. Dünya beşten büyüktün sözünü adım adım hayata geçirelim. Türkiye Yüzyılı’nın genel çerçevesini Ankara’da Kapalı Spor Salonu’nda ifade ettik. Ama demedik ki budur Türkiye Yüzyılı. Gelin Türkiye Yüzyılı’nı genel çerçevenin yanında içini hep birlikte dolduralım."