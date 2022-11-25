Türkiye Yüzyılı Başlıyor 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları programı dolayısıyla Zonguldak’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan’ı ziyaret etti.

Türkiye Yüzyılı Başlıyor 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları programı dolayısıyla Zonguldak’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan’ı ziyaret etti.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Hamza Dağ ve konuklarını çiçekle karşıladı. Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, “Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ’ı burada ağırlamaktan onur ve şeref duyuyoruz. 2023 buluşmalarında Zonguldak’ı ziyaret ediyorlar. Milletvekillerimizle beraber MKYK üyelerimizle beraber dolu dolu program olacak inşallah. Şuanda belediyedeyiz. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Türkiye Yüzyılı başlıyor. 2023 doğru şehir buluşmaları doğrultusunda Zonguldak’ta hem milletvekillerimiz Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikteyiz. Belediye Başkanımız teşekkür ediyoruz. Özellikle yaklaşık 4 yıla yakındır, Zonguldak’ta değişim ve dönüşümden dolayı önemli güzel hizmetlerden dolayı Ak Belediyeciliği, Ak Parti Belediyeciliği Zonguldak’ta göstermesi farkındalığı burada göstermesi için teşekkür ediyoruz. Zonguldak’ın Hizmetleri aşmasında milletvekillerimiz teşkilatımız belediye başkanımız ciddi anlamda çaba sarf ediyorlar. Bizlerde onlara genel merkez olarak destek vermeye gayret ediyoruz. Ben yapmış olduğu hizmetlerden dolayı belediye Başkanımıza tebrik ediyorum. Geçen 2 sene önce Haziran ayında hem Uzunmehmet Camii kentsel dönüşüm ve millet bahçesi açılışını gerçekleştirmiştik. Bugünde meydanı gördük. Zonguldak’a yakışan çok güzel bir hizmet. Bir nevi Zonguldak’ın merkezine Mührü vuran güzel bir iş. Emeği geçen herkese teşekkür ve minnetlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda ise Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’a, güç ve asaletin simgesi devlet bastonu ile üzerinde 35 rakamı bulunan Zonguldakspor forması hediye etti.

Program son bölümünde ise Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Ak Parti İl Başkanı Muammer Avcı, İl Yönetim Kurulu üyeleri esnafları ziyaret etti.