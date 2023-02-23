AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, afet bölgesinden Denizli’ye gelen depremzedelerle Kredi Yurtlar Kurumunda bir araya geldi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, afet bölgesinden Denizli’ye gelen depremzedelerle Kredi Yurtlar Kurumunda bir araya geldi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Denizli’ye gelen depremzede aileleri ziyaret etti. Güngör, ailelere geçmiş olsun dileklerini tekrar iletti ve Denizli’ye gelen ailelerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için hazır olduklarını belirtti. Güngör daha önce Hatay Antakya’da AFAD koordinasyonunda Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yemek dağıtımı yapılan çadır kenti ziyaret etmişti. Denizli’ye gelen KYK yurtlarındaki misafirlerin üç öğün yemek ihtiyaçlarını Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Kızılay Başkanlığınca karşılandığını belirten Güngör, emeği geçen herkese teşekkür etti.

“Denizli’ye gelen afetzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz”

Devletin tüm kurumlarının depremzedeler için seferber olduğunu söyleyen Başkan Yücel Güngör, “Denizli’ye gelen afetzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz ve Devletimiz tüm imkanlarını seferber etti, etmeye de devam ediyor. Yaşanan afet sonrası sorunlarımızı birlik, beraberlik ve kardeşlikle aşacağız. Devletimizin tüm kurumları ve sivil toplum kuruluşlarımız afetin yaralarını sarmak için canla başla mücadele etmektedir. Gün yaralarımızı sarma ve birlik olma günüdür” ifadelerini kullandı.