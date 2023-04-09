AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, 28. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi günü için “14 Mayıs’ta Türkiye yüzyılının inşası için irademizi göstereceğiz. Milletimiz Cumhurbaşkanımızı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye yüzyılının inşası için gerekeni yapacaktır” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati Denizli’yi ziyaret etti. Bir dizi programın ardından Bakan Nebati AK Parti Denizli İl Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti İl Başkanlığında gerçekleşen teşkilat buluşmasına Ak Parti Denizli milletvekilleri, Cahit Özkan, Şahin Tin, Ahmet Yıldız, Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti MKYK Üyesi Nurcan Dalbudak, il yönetimi, ilçe başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı. Bakan Nebati, kıymetli yol arkadaşlarıyla bir araya geldiğini belirterek, “Ülkemize önemli hizmetler ve vizyon projeler kazandırmayı sürdürecek, milletimizin teveccühüne mazhar olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Programla ilgili konuşan AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli ziyareti dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati’ye teşekkür etti. Güngör, yaptığı açıklamada, “Bakanımız Dr. Nureddin Nebati’nin Denizli ziyareti ile büyük bir memnuniyet duyduk. Bugün teşkilat mensuplarımızın da katılımlarıyla 14 Mayıs’ta 13. Cumhurbaşkanı olarak Cumhurbaşkanımızı yeniden seçeceğimizin ahdini tazeledik. 14 Mayıs’ta Türkiye yüzyılının inşası için irademizi göstereceğiz. Milletimiz Cumhurbaşkanımızı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye yüzyılının inşası için gerekeni yapacaktır. AK Parti’miz, Türkiye’mizi üretimde, savunmada, sanayi de ve birçok alanda ciddi noktalara getirmiştir. Bugün İHA’larımızla TOGG arabamızla, üretim alanlarımızla, halkımızın hayatını kolaylaştıran, eğitim, sağlık ve alt yapı yatırımları ve istihdam alanları ile Türkiye gelişimin, vizyonun ve daha güçlü yarınların ülkesi oldu. Bizler halkımıza olan hizmetlerimizi üst seviyeye çıkarmak için durmadan çalışıyoruz. Ben inanıyorum ki 14 Mayıs’ta Türkiye yüzyılının inşası için irademizi hep beraber göstereceğiz . Milletimizin desteği ile 13. Cumhurbaşkanı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı seçeceğiz ve Cumhur İttifakımız mecliste fazlalığını elde edecektir” diye konuştu.