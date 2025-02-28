AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat postmodern darbesini aradan geçen bunca yıla rağmen unutmadıklarını belirterek, "Bizler, 28 Şubat’ı unutmayarak ve unutturmayarak, millet iradesinin her zaman galip geleceğini göstermeye devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 28 Şubat darbesinin yıl dönümü ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat postmodern darbesini aradan geçen bunca yıla rağmen unutmadıklarını vurgulayan AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, "Bizler, 28 Şubat’ı unutmayarak ve unutturmayarak, millet iradesinin her zaman galip geleceğini göstermeye devam edeceğiz. Refahyol hükümetini yıkan ve milletin inancına savaş açan postmodern darbenin üzerinden tam 28 yıl geçti. 1997 yılında siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 28 Şubat postmodern darbesi, halktan yediği demokrasi tokadı ile tozlu raflarda yerini alırken, ardında bıraktığı izler halen unutulmadı" dedi.

Bu postmodern darbenin millet iradesine karşı kurulmuş bir vesayet düzeninin en açık göstergelerinden biri olduğuna dikkat çeken Milletvekili Ayhan Gider, demokrasiye balans ayarı vermek için yola çıkanların, aslında milletin geleceğine ipotek koymaya çalıştığına ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"28 Şubat, eğitimden ekonomiye kadar birçok alanda derin yaralar açmıştır. Bin yıl süreceği söylenen bu karanlık dönem, milletimizin iradesine sahip çıkmasıyla tarihin çöplüğüne gömülmüştür. Bu postmodern darbenin, bu memlekette demokrasiyi askıya alan 27 Mayıs darbesinden, sağcı-solcu demeden fikri zikri ne olursa olsun insanları katledilmesine yol açan 12 Eylül darbesinden, sümüklü bir hocanın peşinde gidenlerin gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişiminden hiçbir farkı yoktur. Ancak unutmamak gerekir ki, vesayetçi anlayış fırsat kollamaktan hiç vazgeçmez. Bugün, Türkiye’yi yeniden eski karanlık günlerine döndürmek isteyenler farklı maskelerle sahneye çıkabilir. Bizler, 28 Şubat’ı unutmayarak ve unutturmayarak, millet iradesinin her zaman galip geleceğini göstermeye devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de demokrasinin, özgürlüklerin ve milletimizin yanında duruyoruz. Türkiye, bir daha asla vesayetin gölgesinde yaşamayacak."