AK Parti Amasya Gençlik Kolları üyeleri, İsrail’in saldırıları sonucu Gazze’de yaşanan insanlık dramına karşı ‘Say stop’ yürüyüşü düzenledi.

Yürüyüşün sonunda açıklama yapan AK Parti Amasya Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Aşık, “Gazze’den günlerdir yükselen acı feryatlara, akan onca masum kana, dökülen göz yaşlarına seyirci kalamayan, mazlum ve masum coğrafyalar için her fırsatta hakkı ve hakikati haykıran AK Parti Amasya İl Gençlik Kolları Başkanlığı olarak say stop demek üzere toplanmış bulunmaktayız” dedi.

Filistin’de İsrail’in 7 Ekim’den bugüne küresel vicdanı derinden yaralayan, çok sayıda sivil can kaybının yaşandığı yeni bir çatışma ortamı oluşturduğunu belirten Mehmet Aşık, “Her karış toprağının yoğun bombardımana tabi tutulduğu, orantısız gücün, savaşlarda dahi kullanımı yasak olan fosfor bombalarının kullanıldığı, en temel insan haklarının dahi hiçe sayıldığı, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin’de, İsrail tarihe bir kez daha adını kara leke ile yazdırmıştır” diye konuştu.

Gazze’deki yaşlı, çocuk, kadın her bir sivilin su ve gıda dahil temel ihtiyaçları edinmelerini bile engelleyen zalim İsrail’in bu gaddarlıkları karşısında sözde insan hakları savunucularının sus pus olduklarına değinip saldırılarının ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine itidal çağrısında bulunduğunu hatırlatan Gençlik Kolları Başkanı Aşık, “2 milyonun insanın yaşadığı, İsrail tarafından açık hava hapishanesine çevrilen Gazze’de bugün dahi hastaneler bombalanmaya devam etmekte ve Netenyahu hükümeti soykırım suçu işlemektedir. Savaş hukuku, insan hakları ihlal ediliyor, uluslararası hukuk tanınmıyor ve tüm bunlar Dünyanın gözü önünde yapılıyor. Bu durum, İsrail’in gerek bugün gerekse yarın insanlık için hem bölgesel hem de küresel bir tehdit olduğunu ortaya koymaktadır” şeklinde konuştu.

Anadolu gençlerinin hem kültürü hem de uluslararası değerlere olan bağlılığın bir sonucu olarak Gazze’de yapılan insan hakları ihlallerinin dimdik karşısında olduğunu vurgulayan Aşık, “Bugün Anadolu’nun her bir köşesinde milyonlarca genç Gazze’de yavrusunun cenazesini kucağına almış bir annenin yüreğindeki sızıyı en derinden hissetmekte, bu zulme katkı sunan kim varsa hesabını tutmaktadır” ifadelerini kullandı.

İsrail’e tepki sloganlarının atıldığı yürüyüşe, AK Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto da katıldı.