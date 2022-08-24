Düzenlenen etkinlik çerçevesinde, huzurevi sakinleri ile sohbet eden AK Partili gençler müzik dinletisi gerçekleştirerek birlikte eğlendi. Huzurevi sakinleri gençlere unutulmaz bir gün geçirmelerine imkan sağladıkları için teşekkür ettiler.

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları teşkilatı Yücel Huzurevinde yaşamlarını sürdüren yaşlıların moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla etkinlik düzenledi.

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