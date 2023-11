AK Parti Erzurum Gençlik kolları teşkilatınca SayStop eylemleri kapsamında Muratpaşa Camii meydanına gençlik manifestosu ve yürüyüş gerçekleştirildi.

81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen AK Parti Gençlik Kolları’nın programına, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Muhammet Karaca, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Gökberk Kocaaliler ve gençlik kolları mensupları katıldı.

Ellerindeki dövizler ve Türk bayrakları ile İsrail Zulmüne tepki gösteren gençler sık sık sloganlarda Filistin’de yaşanan soykırıma tepki gösterdiler.

Burada bir basın açıklaması yapan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Gökberk Kocaaliler, “Bugün burada Gazze’de, günler, günlerce yükselen acı tadilatlara akan onca masum kalan dökülen gözyaşlarına seyirci kalamayan mazlum ve masum coğrafyalar için her tarafta hakkı ve hakikati haykıran AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları Başkanlığı olarak SayStop demek üzere toplanmış bulunmaktayız. Bin dokuz yüz kırk sekiz yılından bu ya devam eden çatışmaların düşmüş bir hal aldı. Filistin’de katil ve zalim İsrail. Yedi Ekim’den Dibine küresel vicdanı derinden yaralayan çok sayıda sivil, can, kaybının yaşandığı yeni bir oluşturmuştur. Her karış toprağının yoğun bombardımanına tabi tutulduğu, orantısız gücün, savaşlarda dahi kullanımı yasak olan, fosfor bombalarının kullanıldığı en temel insan haklarının dahi insanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin’de İsrail tarihe bir kez daha adını kara bir leke olarak yazdırmıştır. Gazi’deki yaşlı, çocuk, kadın, anasını, masum her bir sivilin su ve gıda dahil temel ihtiyaçları edinmelerini bile engelleyen zalim İsrail’in bu zulmü karşısında ne yazık ki sözde insan hakları savunucuları hatta kimileri vesaire destek için sıraya girmişlerdir. Saldırılarının ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine itidal çağrılarında bulunulan sükunete ve bu zalimliği sona erdirmeye ve çağırılan bunun dışında aradığı her yolun ve hevesin peşinde koşulmasının sadece daha fazla yıkıma, daha fazla göz yaşına ve daha fazla can kaybına sebep olacağı kendisine ısrarla hatırlatılan İsrail’deki tüm bu daha fazla masum kanı dökerek yanıt vermiştir” diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından toplanan kalabalık sloganlarla Yakutiye kent meydanına kadar yürüdü.