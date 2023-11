AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları, Türk bayraklı Filistin atkıları, el dövizleri ve pankartlarla kentte İsrail’e ’SayStop’ yürüyüşü gerçekleştirdi.

İsrail’in Gazze’de sivilleri hedef almasına tepkiler çığ gibi büyüyor. AK Parti Gençlik Kolları tarafından 81 ilde eş zamanlı düzenlenen ’SayStop’ sloganıyla Filistin’e destek yürüyüşü, Sur ilçesindeki Dağkapı Meydanından başlayıp Ulu Cami önünde sona erdi. 17 ilçe gençlik kolları başkanın da eşlik ettiği yürüyüş sonunda konuşma yapan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanvekili Abdurrahman Kikizade, İsrail’in tarihe bir kez daha adını kara lekeyle yazdığını belirtti.

İnsan hakları savunucularının İsrail-Filistin savaşında sus pus olduğunu ve kimi ülke yöneticilerinin ise İsrail’e destek için sıraya girdiğini ifade eden Kikizade, “Bugün burada Gazze’den günlerdir yükselen acı feryatlara, akan onca masum kana, dökülen gözyaşlarına seyirci kalamayan; mazlum ve masum coğrafyalar için her fırsatta hakkı ve hakikati haykıran AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı olarak SayStop demek üzere toplanmış bulunmaktayız. 1948 yılından bu yana devam eden çatışmaların kronikleşmiş bir hal aldığı Filistin’de; katil İsrail 7 Ekimden bugüne küresel vicdanı derinden yaralayan, çok sayıda sivil can kaybının yaşandığı yeni bir çatışma ortamı oluşturmuştur. Her karış toprağının yoğun bombardımana tabi tutulduğu, orantısız gücün, savaşlarda dahi kullanımı yasak olan fosfor bombalarının kullanıldığı, en temel insan haklarının dahi hiçe sayıldığı, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin’de, İsrail tarihe bir kez daha adını kara leke ile yazdırmıştır. Gazze’deki yaşlı, çocuk, kadın her bir sivilin su ve gıda dahil temel ihtiyaçları edinmelerini bile engelleyen zalim İsrail’in bu gaddarlıkları karşısında ne yazık ki sözde insan hakları savunucuları sus pus olmuş hatta kimileri İsrail’e destek için sıraya gelmiştir” dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Filistin’de soykırım suçu işlediğini dile getiren Kikizade, “41 kilometre uzunluğu 10 kilometre genişliğinde bir alanda 2 milyon insanın yaşadığı, İsrail tarafından açık hava hapishanesine çevrilen Gazze’de; bugün dahi hastaneler bombalanmaya devam etmektedir. Netenyahu hükümeti soykırım suçu işlemektedir. Savaş hukuku, insan hakları ihlal ediliyor, uluslararası hukuk tanınmıyor ve tüm bunlar dünyanın gözü önünde yapılıyor. Bu durum, İsrail’in gerek bugün gerekse yarın insanlık için hem bölgesel hem de küresel bir tehdit olduğunu ortaya koymaktadır. AK Parti Gençlik Kolları mensubu 30 bini aşkın gençle birlikte tüm il ve ilçelerimizde eş zamanlı olarak protestomuzu gerçekleştirmiş, AK Parti Gençlik Kolları olarak SayStop demiş ve işgalci İsrail’in masum kanına doymayan alçak saldırıları son buluncaya kadar SayStop demeye devam edeceğimizi bildirmiştik. Bugün de, burada olduğu gibi 81 ilimizin tamamında eş zamanlı olarak AK Parti Gençlik Kolları mensupları olarak; bugün Gazze’de soykırıma dur de. Bugün Gazze’deki vahşete dur de. Bugün Gazze’deki zulme dur de. Bugün Gazze’de yaşanan insanlık suçlarına dur de. Bugün İsrail’e dur de diyerek haykırıyoruz ve #SayStop demeye devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.