Bir dizi ziyaret için Aydın’a gelen 23. dönem Afyonkarahisar Milletvekili, 60. Hükümette Çevre ve Orman Bakanlığı görevi ve 61. Hükümette Orman ve Su İşleri Bakanlığı görevlerini yürüten Prof.Dr.Veysel Eroğlu, Aydın’daki ziyaretler için Buharkent’e geldi. Eroğlu burada yaptığı konuşmada ilçede yapılması düşünülen projelerin takipçisi olacağını kaydetti.

Bir dizi ziyaret için Aydın’a gelen 23. dönem Afyonkarahisar Milletvekili, 60. Hükümette Çevre ve Orman Bakanlığı görevi ve 61. Hükümette Orman ve Su İşleri Bakanlığı görevlerini yürüten Prof.Dr.Veysel Eroğlu, Aydın’daki ziyaretler için Buharkent’e geldi. Eroğlu burada yaptığı konuşmada ilçede yapılması düşünülen projelerin takipçisi olacağını kaydetti.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol’u makamında ziyaret eden eski bakan Prof.Dr.Veysel Eroğlu, Başkan Erol’a ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek başarılı yönetiminden dolayı övgüler yağdırdı. Projelerinin hayata geçirilmesinde büyük destek olan eski Bakan Eroğlu’na ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür eden Başkan Mehmet Erol, hizmet desteği aldığı projelerin yanı sıra ilçeye yapılan yatırımların yer aldığı sunum gerçekleştirdi. Bakan Eroğlu’na ayrıca ilçede yetişen ürünlerin yer aldığı hediye sepeti sunuldu.

"Yükselen kent Buharkent"

Belediye Başkanı Mehmet Erol, göreve geldiği günden itibaren çok sayıda projeyi ilçeye kazandırdıklarını ifade ederek, “2014 yılında göreve geldiğimizden bu güne kadar ne söz verdiysek fazlasıyla yaptık. Sayın Bakanımızın da destek verdiği çok sayıda proje ile küçük bir ilçe olmasına rağmen Buharkent, Aydın’da ilkleri gerçekleştirdi. Yükselen kent Buharkent sloganı ile yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyerek çıktığımız bu hizmet yolunda destek veren herkesten Allah razı olsun” dedi.

"Buharkent’te dev hizmetler var"

Buharkent’te yapılan hizmetleri yakından takip ettiğini ifade eden eski Bakan Prof.Dr.Veysel Eroğlu, Başkan Mehmet Erol’dan övgüyle söz ederek: “Sayın Cumhurbaşkanımız belediyelerin kullanacağı haklarını nüfuslarına bağlı olarak hizmete dönüşmesi için büyükşehirlere gönderiliyor. Ama bu hakların Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından adil şekilde dağıtılmadığını görüyoruz. Buna rağmen geçen 8 yılda Belediye Başkanımız Mehmet Erol’un destansı hizmetler yaptığını görüyoruz. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Başkanımız hizmet için çabalıyor ve hizmet sevdalısı bir başkan. Tüm engellemelere rağmen hizmet üretmeye devam ediyor. Biz de başkanımızın yanındayız. Kendisini hizmetlerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyor ve destek talebinde bulunduğu 4 projesinin de takipçisi olacağımı ifade etmek istiyorum” dedi.