AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı’ndan istifa ederek milletvekili aday adayı olan Hüsnü Elbir, AK Parti Aydın İl Başkanlığı’na gelerek başvurusu yaptı. Elbir, "Listenin neresinde olursam olayım partim için her zaman hizmet etmeye hazırım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan karara göre Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerin 14 Mayıs tarihinde yapılacağı duyuruldu. Seçim startının verilmesinin ardından partilerde de milletvekilliği aday adaylığı için başvurular başladı. AK Parti Aydın’da 28. dönem milletvekilliği aday adayı olarak başvuru yapan isimlerden biri de önceki dönem Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir oldu. Milletvekilliği aday adaylığı için Efeler ilçe başkanlığı görevinden istifa eden Hüsnü Elbir, AK Parti Aydın İl Başkanlığı’na gelerek başvurusunu yaptı.

Aday adaylığı dosyasını AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten’e teslim eden Elbir, konuşmasına Kahramanmaraş merkezli meydana gelen, ’asrın felaketi’ olarak adlandırılan, 11 ili de etkisi altına alan yıkıcı depremlerde ve yoğun yağışın etkili olarak sele yol açtığı Şanlıurfa’da hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, geride kalanlara da sabır dileyerek konuşmasına başladı. Milletvekili aday adayı Hüsnü Elbir, "Buruk bir seçim yaşıyoruz. 6 Şubat’ta ülkemizin 5’te birini etkileyen 2 büyük deprem meydana geldi. Felaketin boyutu çok büyük. Geride kalan depremzede vatandaşların yaralarını kısa sürede sarmak için çalışmalar son hızla sürüyor. Dün de Şanlıurfa’da bir sel felaketi yaşandı. Bir yılda yağması gereken yağmur bir günde yağdı. Deprem ve selde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu gibi felaketlerin altından ancak güçlü ülkeler kalkabilir. Bizim ülkemiz de çok güçlü ve çok şükür başımızda da Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider var" dedi.

"AK Parti ailesinde olmaktan mutluyum"

AK Parti çatısı altında olmaktan mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden Elbir, "AK Parti ailesinden olmaktan son derece mutlu ve gururluyum. AK Parti; sevgi, saygı ve hürmetle yoğrulmuş bir parti. Onun için yaklaşık 22 yıldır gönüllere girmiş, iktidar olmuştur. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde de partimiz iktidarını devam ettirecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Partimizin kuruluşundan bu güne kadar bu yolda emek vermiş herkese çok teşekkür ediyor, hayatlarını kaybedenlere de Allah’tan rahmet diliyorum. Bu seçim çok daha birbirimize kenetleneceğimiz seçim. Bu seçim hata, kusur arama seçimi değil. Listenin neresinde olursam olayım benim için sorun değil, sonuçta hizmet yolunda hepimiz beraberiz. Ben Hüsnü Elbir olarak; kırgınlık, kavga, kin ve nefret istemiyorum. Ne görev verilirse yapmaya hazırım, partimizin emrindeyim. Yıllarca ’görev istemezmiş, verilirmiş’ düsturu ile çalıştım. Çalışmaya da devam edeceğim. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah 14 Mayıs 2023 tarihindeki seçimlerde hem Cumhurbaşkanımız hem de cumhur ittifakımız gerekli gerekli cevabı verecektir. Sadece biz bu inançla çalışalım ve başka bir şeyin derdine düşmeyelim. Aday adayı arkadaşlarımın hepsine başarılar diliyorum. Kim aday olursa olsun, kim listede olursa olsun Hüsnü Elbir olarak onun yanında çalışmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

Aday adaylığı açıklamasının ardından Elbir, kendisine destek için gelen partili ve vatandaşlarla sohbet ederek tebrikleri kabul etti.