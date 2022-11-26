AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında bundan sonra dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Türkiye Yüzyılı’nın adımlarını teker teker atmaya devam ediyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında bundan sonra dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Türkiye Yüzyılı’nın adımlarını teker teker atmaya devam ediyoruz" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından, partiye yeni katılan üyelere yönelik Karşıyaka Ahmet Piriştina Kültür Merkezi’nde rozet takma töreni gerçekleştirildi. Sembolik olarak 100 kişiye rozetin takıldığı törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ve AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Keseli katıldı.

"Bunda sonra dünyada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

Törende konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Dağ, seçim süreci hakkında açıklama yaparak CHP’ye yüklendi. AK Parti’li Dağ, "2001’de ‘Bundan sonra Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ dedik. Şimdi de diyoruz ki; Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında bundan sonra dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Türkiye Yüzyılı’nın adımlarını teker teker atmaya devam ediyoruz. Bir seçime gidiyoruz. 5-6 ay sonra bir seçim yapacağız. 2023 en kritik seçimler. Ben şöyle bir metafor düşünüyorum. Ortada iki tane gemi var. Gemiler yol alıyor. Gemide kaptan lazım, rota lazım, güvertede insan lazım. Bu gemilerin birinde kaptan sorunu var mı? Yok. Kaptanı Recep Tayyip Erdoğan. Diğer gemide şu anda kaptan var mı? Yok. Cumhurbaşkanı adayı belli olsa da ona bir kaptan diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bir Cumhurbaşkanı adayı olacak ama kim ona yol yöntem gösterecek? 5 tane genel başkan ne pozisyonda olacak? Bunu bilmiyoruz. Kaptan sorunu var. Bu iki gemide birinin rotası belli. Vatandaşın gözü önünde devam ediyor. Türkiye Yüzyılı diyoruz, Togg’u açıyoruz. Vatandaşımızın bizden gelen taleplerini EYT’sinden alım gücünü arttırmaya, pandemi sonrası ortaya çıkan ekonomik sorunları çözmeye uğraş veriyoruz. Yok demiyoruz. Böyle bir mesele var biz çözeceğiz diyoruz. Çözüyoruz. Diğer tarafın rotası belli mi? Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Bizim milletimiz hep doğrudan tarafa karar vermiştir"

Açıklamasını sürdüren Dağ, "Bir haftadır CHP Genel Başkan Yardımcıları ile grup başkan vekilleri birbiriyle kavga ediyor. İYİ Parti’nin eski sözcüsü ‘Kılıçdaroğlu’ndan olmaz’ diyor. Grup başkan vekilleri ‘Haddini bil’ diyor. Diğeri diğerine ‘Kulağını çekin bu çocuğun’ diyor. Sen daha maça çıkmamışsın. Maça çıkmadan önce soyunma odasında kavga ediyorsun. Soyunma odasında kavga eden takıma bu taraftar niye destek versin? Bu iki geminin bir tarafında istikrar, güven, kararlılık var. Diğer tarafında istikrarsızlık, kaos var, kavga var. Ben biliyorum ki bizim milletimiz hep doğrudan tarafa karar vermiştir. Allah’ın izniyle yine doğrudan şaşmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Son 1 yılda 65 bin 246 üye

Törende yaptığı konuşmasında son bir yılda yapılan üye sayısına dikkat çeken AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, rekor kırdıklarını söyledi. AK Partili Sürekli, "İzmir’de başlattığımız online üyelik çalışmaları sonucunda yaklaşık 10 bin üye kaydettik. Bir katılım törenini geçtiğimiz haftalarda diğer siyasi partilerden arkadaşlarımızı aramıza alarak yaptık. Türkiye Yüzyılı’na ben de varım mottosuyla katılım törenlerine devam edeceğiz. Akın akın üye geliyor. Üç yılda 212 bin yeni üye, AK Parti İzmir ailesine, aramıza katıldı. Bu bir rekordur. Bu yıl dün akşam itibariyle bu yılki yeni üye sayımız 65 bin 246. Her şey teşkilat. Teşkilat varsa, bizler de varız, başarı da var" diye konuştu.

"Karşıyaka Stadı’nı engellediler, dava açtılar"

Sürekli, konuşmasında, "Her yağmurda İzmir’in hali içler acısı. Mavişehir’de ‘Bir opera binası yapıyoruz’ dediler. Teslim edilmesi gereken tarihin üzerinden iki yıl geçti hala inşaat yüzde 45’te. Mavişehir’in göbeğinde bir rezalet duruyor. İşte bunların belediyeciliği bu. Çevre mahallelerle merkez mahalleler arasında ayrımcılık var. Artık merkez mahalleleri de bıraktılar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Karşıyaka Stadı yapılması lazımdı. Karşıyaka stadının ilk fikri 2012 yılında ben ilçe başkanıydım, Genel Başkanımız Hamza Dağ da milletvekiliydi. O zaman biz gündeme getirdik. Türkiye’nin en iyi mimarına proje çizdirildi. Engellediler, dava açtılar. CHP’li belediye odalarla birlikte o stada izin vermediler. Daha sonra biz Göztepe’de, Alsancak’ta stadı yaptık. Oralarda nasıl olduysa Karşıyaka’da da olurdu" dedi.