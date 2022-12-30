AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, yapımı devam eden Kars¸ıyaka-Çigˆli Tramvay Hattı araç alım ihalesini kazanan firmanın sözles¸meyi tek taraflı feshetmesinin ardından, I·zmir Büyüks¸ehir Belediyesinin dıs¸ kredi kullanma yetkisi talebini Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan’ın onayladığını duyurdu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, yapımı devam eden Kars¸ıyaka-Çigˆli Tramvay Hattı araç alım ihalesini kazanan firmanın sözles¸meyi tek taraflı feshetmesinin ardından, I·zmir Büyüks¸ehir Belediyesinin dıs¸ kredi kullanma yetkisi talebini Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan’ın onayladığını duyurdu.

Kars¸ıyaka-Çigˆli Tramvay Hattı projesinde, 26 adet elektrikli tramvay aracı alım ihalesini kazanan firma, sözles¸meyi tek taraflı olarak feshederek işten ayrıldı. Bunun ardından İzmir Büyükşehir Belediyesinin tramvay araçlarının alımı ihalesi için talep ettiği dış borçlanma yetkisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, I·zmir’de vatandas¸ların günlük yas¸amına fayda sagˆlayacak her projeye hassasiyetle yaklas¸tıklarının altını çizerek, bu onayla Kars¸ıyaka-Çigˆli Tramvay Hattı projesinde olus¸an tıkanıklıgˆın da giderildigˆine dikkati çekti.

“Yeni bir müjde vermenin mutlulugˆunu yas¸ıyoruz”

Bu kararın hayırlı ve faydalı olmasını dileyen AK Partili Dağ, “Kısa bir süre önce I·zmir Büyüks¸ehir Belediyesinin projesinin devamlılığı için bir ‘dıs¸ borçlanma’ talebinin oldugˆunu ögˆrendik. I·zmir’in faydasına olacak her projede üzerimize düs¸en ne varsa yapmaya hazırız, bununla ilgili şu ana kadar ufacık bir tereddüdümüz olmadı. Hatırlanacağı üzere, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğünün Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4. faz 2. ikmal inşaatında kullanılması planlanan hazine garantisiz dış kredi kullanma yetkisinin onayı için girişimde bulunarak, bu ayın başında güzel bir sonuç almıştık. Yine aynı şekilde, tramvay hattı projesindeki problemin ortadan kaldırılması için gerekli adımları attık. Yine bir müjdeyi, hems¸ehrilerimizle paylas¸manın mutlulugˆunu yas¸ıyoruz. I·zmir Büyüks¸ehir Belediyesinin 26 adet elektrikli tramvay aracı alımı ihalesi için talep ettigˆi dıs¸ borçlanma yetkisi, Cumhurbas¸kanımız Recep Tayyip Erdogˆan tarafından onaylandı. Kars¸ıyaka-Çigˆli Tramvay Hattı’nın vadedildigˆi tarihte tamamlanarak İzmirlinin hizmetine sunulmasını diliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.