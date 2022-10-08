AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum’da ihale sürecinin tamamlanan diş hastanesi binası için müteahhit firmanın inşaata başladığını açıkladı.

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum’da ihale sürecinin tamamlanan diş hastanesi binası için müteahhit firmanın inşaata başladığını açıkladı.

Yaptıkları girişimler neticesinde Hitit Üniversitesi Güney Kampüsü içerisinde bulunan 20 bin metrekarelik bir alana Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yapılmasına karar verildiğini hatırlatan Milletvekili Ceylan, "Sağlık Bakanlığı tarafından söz konusu alana bodrum, zemin ve 4 kattan oluşan Diş Hastanesi projesinin hazırlandı. Hastanenin yapımı için önce Nisan ayında ihale açıldı ancak çeşitli sebeplerle bu ihalenin iptal edilmesinin ardından da Temmuz ayında bir kez daha ihaleye çıkıldı. Geçtiğimiz günlerde yapılan ihaleyi kazanan yüklenici firmaya 30 Eylül tarihinde yer tesliminin yapıldı" şeklinde konuştu.

Yüklenicinin firmanın inşaata hemen başlayarak ilk kazmayı vurduğunu ifade eden Ceylan, Diş Hastanesi’nin temelinin önümüzdeki günlerde atılacağını dile getirdi. İçerisinde 50 ünite bulunan Diş Hastanesi’nin inşaatının belirlenen süre zarfında tamamlanarak Çorumluların hizmetine sunulacağını vurgulayan Ceylan, bünyesinde ameliyathaneler, lokal girişim odası, yataklı servisi, protez laboratuvarı, röntgen odalarının yer alacağının anlattı.

Diş hastanesinin hizmete girmesinden sonra Çorum’dan başka kentlere sevkin artık olmayacağının altını çizerken Milletvekili Ceylan, Çorum’u sağlık alanında bölgenin yıldızı yapma iddialarında önemli bir aşamanın daha katedildiğini de sözlerine ekledi.