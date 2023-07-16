Karabük’te FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 7. yılı dolayısıyla düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde konuşan AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Milletvekili Cem Şahin, “8 bin 600 küsur kişi bir meczuba iradesini olduğu gibi rehin verdi ve bu milletin canına kastetti” dedi.

FETÖ/PDY tarafından 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 7. yılı Karabük’te de çeşitli etkinliklerle anılmaya devam etti. Karabük Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yürüyüşe yüzlerce vatandaş katıldı. Cuma Pazarı mevkiinden başlayan yürüyüş Kemal Güneş Caddesinde sona erdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin, Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı K. Albay Garip Gümüş, siyasi parti temsilcileri kurum müdürleri, şehit aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, “7 sene önce, 15 Temmuz 2016 tarihinde Türk siyasi tarihinde ender rastlanan bir geceyi hep beraber yaşadık. Ülkemizin imkanlarını kullanarak, vatandaşlarımızın hayırseverlik duygularını istismar ederek bu milletin aynı zamanda inancını istismar ederek bizim gibi görünen ama maalesef emelleri, hainlikleri, dışarıdan kontrol edilen bir örgütün ülkemize, demokrasimize, milletimize nasıl hainlik yapabileceğini, nasıl milli birliğimize, demokrasimize darbe yapabileceğini maalesef gördük” dedi.

Cumhurbaşkanının vatandaşları sokaklara davet etmesiyle darbenin seyrinin değiştiğini ifade eden Gürel, “Milyonlarca insanımız meydanlara giderek hem demokrasisine hem milli birliğine sahip çıkmak hem de böyle bir hainliğe karşı çıkmak adına o meydanları doldurdular. Ve gereken cevabı Allah’a şükür verdiler” diye konuştu.

“8 bin 600 küsur kişi bir meczuba iradesini olduğu gibi rehin verdi ve bu milletin canına kastetti”

Darbeye karşı milletin direnişini gelecek nesillere hatırlatmak amacıyla her türlü faaliyetin icra edileceğini aktaran AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin ise şunları söyledi:

"FETÖ’nün ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir meczup, bu meczuba bu darbe girişimine hatırladığım kadarıyla 8 bin 600 küsur kişi katılmış. 8 bin 600 küsur kişi bir meczuba iradesini olduğu gibi rehin verdi ve bu milletin canına kastetti. Demokrasisine kastetti. Meclisini bombaladı ve o uçaklarla Cumhurbaşkanlığını bombaladı. Jandarma Komutanlığını bombaladı. Genelkurmay Başkanlığını kurşuna tuttu. Bütün bunları gelecek nesillere aktarmak durumundayız. Gelin ülkemizi aydınlık yarınlara hep birlikte taşıyalım.”