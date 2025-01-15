Geçmişte Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevlerinde bulunan AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Yusufeli Barajı’nın yapılmasına engel olmak isteyen nedeniyle yapımının 5 yıl geciktiğini ve ülkenin büyük ekonomik kayba uğratıldığını söyledi.

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için hayata geçirilen Yusufeli Barajı, ülke ekonomisine yılda 6 milyar liralık katkı sağlıyor. Yusufeli Barajı, 2022 yılında su tutma işleminin ardından 2023 yılında yapılan testler sonrası elektrik üretimine başladı.

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Yusufeli Barajı’nın yapılmasına karşı çıkan grupların barajın inşaatının 5 yıl gecikmesine yol açtığını belirterek, bu durumun Türkiye’nin enerji üretimine ve ekonomisine önemli bir kayıp yaşattığını ifade etti. Çelik, “Yusufeli Barajı, Türkiye’deki barajların en önemlisi diyebiliriz. Kendi kategorisinde Türkiye’de birinci, dünyada 5. barajlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz dönemde 2 milyar 180 milyon kilovat saat elektrik üretimi gerçekleşti. Önümüzdeki yıllarda da yaklaşık 1.9 milyar kilovat saat enerji üretimi devam edecek. Bugüne kadar gerçekleşen üretimin maddi değeri 6 milyar TL’dir. Bu da merkezi bütçeye önemli bir katkıdır. Çoruh üzerinde birçok baraj var; Borçka, Muratlı, Deriner, Artvin gibi. Bu yönüyle de Artvin’e enerji başkenti demek doğru olur diye düşünüyorum. Yusufeli Barajı, ülkemizdeki hidroelektrik santrallerinin yüzde 3,5’üna tekabül ediyor. Çoruh havzasındaki barajlar ise, Türkiye’deki hidroelektrik santrallerinin ürettiği enerjinin yüzde 10’u. Çok önemli rakamlar bunlar. Bu istemezükçüler vardır; Türkiye’de her olumlu projeye karşı çıkarlar. Burada da baraj inşaatlarının gecikmesine vesile oldular. Kendileri bir şey kazanmadı, ülke bir şey kazanmadı, Artvin bir şey kazanmadı. Karşı olmak için karşı olmak anlayışı maalesef Türkiye’de ortadan kaldırılamadı. Demokratik hakların suiistimal edilmesi şeklinde değerlendirmemiz daha doğru olur. Yusufeli Barajı 5 yıl önce devreye konulduğu zaman 1 yıl içerisinde 6 milyar liralık getirisi varsa, yıllarla değerlendirdiğiniz zaman kayıp kolayca ortaya çıkar” ifadelerini kullandı.