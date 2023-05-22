AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir’de 78 pazaryerinin sadece 18’inin mevzuata uygun yapıldığını açıklayarak; "Hedefsiz, misyonsuz yönetimleriyle hem esnafın beli bükülüyor hem de vatandaş mağdur ediliyor. Hizmet dertleri yok ama ‘yaşanabilir kent’ diye asılsız sloganları çok" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından saha temaslarını sürdüren AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Yeni Bornova Özkanlar Perşembe Pazarı’nda alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet ederek pazarcı esnafına kolaylıklar diledi. İzmir’de mevcut yönetimin her alanda olduğu gibi yılan hikayesine dönen pazaryerlerindeki sıkıntılarına da kulak vermediğine dikkat çeken Çankırı, CHP’li yerel yönetimlerin İzmir’e sadece koltuklarından baktıklarını belirtti. Sokak aralarında ve viyadük altlarında kurulan pazaryerleri sayısının gün geçtikçe arttığını mevcut pazaryerlerinin de Avrupa standartlarının altında olduğunu vurgulayan Çankırı; "Hali hazırdaki pazaryerlerinde acil durum gerektiren itfaiye ve sağlık ekipleri için giriş çıkış yolu yok, emzirme odası, tuvalet ve mescit eksikliği de bunun cabası. Pazaryerlerinin imar planlarında uygulanıp kamulaştırma yapılarak acilen halkın hizmetine sunulması gerekiyor" dedi.

"3 yıl dediler yıllardır icraat yok"

Pazarların sadece ucuz mal alınıp satılan yer değil modernliğiyle de dikkat çekici olması gerektiğini açıklayan Çankırı, İzmir’de sokak aralarında viyadük altında konuşlanmış pazaryerlerinin kente yakışmadığını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in başkanlık koltuğuna oturduktan sonra gerçekleştirdiği ilk toplantıda üç yıl içinde kent genelindeki 78 pazaryerinin mevzuata uygun dönüştürüleceğinin sözünü verdiğini hatırlatan Çankırı; "Gelinen noktada tablo içler acısıdır. Vatandaşa ısrarla ‘üç yıl içinde halledeceğiz’ diyerek bugün maalesef sadece bir pazar yerini yenilemiş bir yönetimle karşı karşıyayız. O da 9 yıllık inşaat sürecinin ardından Karabağlar ’da 110 tezgahlı Kibar Pazaryeri. Yani kendi yönetimlerinde başlayıp bitirdikleri tek pazaryeri. Özkanlar Pazaryerini modern şekilde hayata geçirme projesini seçim propagandaları arasında ilk maddeye yerleştiren mevcut Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da maalesef pazaryerinin daha temelini atamadan defalarca reklamını yapıp, ‘biz projeyi hazırladık, Özkanlar Pazaryeri geri dönüyor’ sözleriyle 380 Bin TL’lik reklam harcamıştır. Tabela var ancak pazaryeri yok. Hizmet yok. Hedefsiz, misyonsuz siyasi vizyonsuzlukla hem esnafın belini bükmekte hem de vatandaşı mağdur etmektedir. İzmir halkına zarar vermektedir. Hizmet dertleri yok ki Pazaryeri ve park yapamıyorsa yaşanabilir kent sloganını ancak ağızlarda kalır" diye konuştu.