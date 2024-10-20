AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir’in Çiğli ilçesinde eski eşi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan Özge Polat’ı ziyaret etti. Genç kadın, "İnşallah bu olaylar azalır ve bütün kadınlar kurtulur" dedi. Vekil Çankırı da 9. Yargı Paketi’nde ağır yaptırımların uygulanması için Cumhurbaşkanının özel olarak talimat verdiğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan ve geçtiğimiz günlerde 1,5 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak ağır yaralanan Özge Polat, yaşama tutunarak yüzleri güldürdü. Boyun ve karın bölgesinden ağır yaralanan genç kadın kaldırıldığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir haftalık yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından servise alındı. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da yakından takip ettiği olay sonrasında soluğu genç kadının yanında aldı. Polat’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Çankırı, kadın gücünün yadsınamayacağını ayrıca hiç kimsenin yaşam hakkını engellemek gibi bir hakkı olmadığını belirterek, "Kadınlar erkeklerden çok üstün ve güçlüler. Daha da güçlenecekler. Bundan sonra da seni dimdik ayakta göreceğiz. Sen başta bütün kadınlar olmak üzere herkesin duasındaydın. En önemlisi anne babanın duası var. Sizler bu şehirde bizlere emanetsiniz. Bizim de görevimiz sizlerin yanında olmak" dedi.

Cumhurbaşkanı talimat verdi

Özellikle son günlerde yaşanan kadın cinayetlerinin önüne geçilmesine ilişkin konuşan AK Partili Çankırı şunları söyledi: "Hepimiz bir babanın evladı bir annenin kuzusuyuz. Sen de ailenin kuzususun. Rabbim bir yerden kapattığı kapıyı bir yerden açar. Allah evlatlarına uzun ömürler versin. Güzel günlerini gör inşallah. Allah’ım evlatlarından yüzünü güldürsün inşallah. Anne olarak, kadın olarak senin iyi olman evlatlarını bizleri iyileştirecek. Biz başından beri takip ettik olayı. Cumhurbaşkanımız da özel olarak talimat verdi. Hem 6284 Sayılı Kanun’da daha ağır kararların net bir şekilde verilmesi hem de 9. Yargı Paketi’nde ağırlaştırılmış cezalar için. Artık caydırıcı değil, artık hiçbir şekilde bir kadına fiilen zarar vermesine engel olacak, onları tespit edecek nitelikte adaletin ne kadar güçlü olduğunu gösterecek bir kanun çıkacak".

Hastane odasından seslendi: "Çok büyük bir ailem varmış"

İki çocuk annesi Polat, yaşadığı olaya sessiz kalmadan duyarlılık sergileyen herkese hastane odasından teşekkür ederek, "Bu kadarını beklemiyordum. Ben çok savaş verdim. Ama daha güzel bir şeyle karşılaştım, çok büyük bir ailem varmış. Doktorlarıma da çok teşekkür ediyorum. Beni onlar ayağa kaldırdı. Çok şaşırdım inanın. Böyle bir şey beklemiyordum. Yoğun bakımdan çıkınca herkesin benim için ettiği dualara çok şaşırdım" ifadelerini kullandı.

"Çiçeklerle karşılayacağım"

Ailesinden bugüne kadar herhangi bir şiddete maruz kalmadan yetiştirildiğini anlatan Polat, özellikle anne babalara çağrıda bulunarak şöyle konuştu: "Azınlıkta olan bu ’erkek terörist’ demek istiyorum, o kadar yanlış bilinçle yetiştiriliyorlar ki kadınları malı olarak görüyorlar. Ve zamanla canavarlaşıyorlar. İnşallah bu olaylar azalır ve bütün kadınlar kurtulur. Geldiğiniz için çok mutlu oldum. Bu şekilde yorulmaktan çok mutlu oldum. Yani hastalığımı unutturdunuz. Ayağa kalktığımda hepinizi ben çiçekle karşılayacağım".