AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı Deneyim Paylaşım Programı kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde “Büyükşehir Belediye Başkanları İstişare Toplantısı” düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı belediyecilikteki AK Parti markasının her geçen gün belediye başkanlarıyla şehirleri daha yaşanabilir kıldığını belirterek, “Konya’nın bir üst versiyona çıkardığı ‘Konya Modeli Belediyeciliği’ taçlandıran çok değerli Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza bu şehrin insanları olarak müteşekkiriz. Huzurun, kardeşliğin şehri Konya’mızda sizleri ağırlamaktan son derece memnunuz. Tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Bu buluşmada, tecrübelerin paylaşılıp Türkiye’yi daha ileriye taşıyacak güzel çalışmalar olacak inşallah” dedi.

“Konya modeli belediyecilik artık sadece şehrimizde değil, Avrupa’da ve dünyada konuşulur hale geldi”

Konya’nın bir özelliğinin de yerel yönetimlerde gösterdiği başarı olduğunu kaydeden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, “Konya’da belediyecilik anlayışı geçmişten itibaren çok güçlü. 1989 yılında Büyükşehir olmasından itibaren birlikte çalışma kültürünün çok yüksek olduğu bir şehirde bulunuyoruz. Özellikle AK Parti iktidarlarından sonra ‘Konya Modeli Belediyecilik’ artık sadece şehrimizde değil, Avrupa’da ve dünyada konuşulur hale geldi. Özellikle Büyükşehir Yasasıyla birlikte Konya adeta dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatı oldu. Çünkü 42 bin kilometrelik alanda hizmet üretiyoruz. 1 milyon 400 bin merkez nüfusu, 2 milyon 300 bin toplam nüfusuyla 31 ilçemizde, iki ucu arasında neredeyse 440 kilometre mesafe olan bu büyük şehre, Büyükşehir Belediyemiz, su idaremiz, ilçe belediyelerimizle koordineli şekilde hizmet üretiyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu şehir, şehir olduğundan bu yana hep kadim ellerde”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart 2024 seçimlerinin hemen ardından bir program yaptıklarını belirterek, “Türkiye’mizin seçim sonuçlarını ilde değerlendirmek için 81 ilimizle ilgili bir program yapmıştık. Bugün 81. ilimiz Konya’dayız. Hemen hemen hepsini bitirdik. Burada, Şeb-i Arus Törenlerine iştirak etmekle insanlığın en çok ihtiyacı olan hoşgörünün ve adanmışlığın adeta dantel gibi dokunduğu o güzel törende duygulandık. Bu güzel toplantıyı bu kadim şehirde yapmaktan çok mutluyum, çok huzurluyum. Bu kadim şehir Hazreti Mevlana’nın şehri ama Selçuklularımızın da başkenti. Bizim tarihimizin, kadim değerlerimizin adeta ilmek ilmek örüldüğü bir şehir. Bu şehir, şehir olduğundan bu yana hep kadim ellerde. Bu şehir kıymetini, değerini bilen insanlar tarafından yönetilmiş” diye konuştu.

“Milletimizin bizim için eksik gördüğü şeyleri telafi etmek için gecemizi gündüzümüze katalım”

Yılmaz, ebediyete irtihal edenleri rahmetle, minnetle andıklarını da belirterek, şöyle devam etti: “31 Mart 2024 seçimlerinden sonra sanki yarın bir daha seçim olacakmış gibi siyasetimizin genel perspektifi olan ve sandıktan çıkan sonucu en güzel şekilde daha çok çalışacağız. Biz bu seçim sonuçlarından memnun değiliz ama milletimiz böyle bir sonucu bize uygun gördüyse milletimiz haklıdır. Biz milletimizin haklılığı üzerinden önümüzdeki süreci planlayalım ve milletimizin bizim için eksik gördüğü şeyleri telafi etmek için gecemizi gündüzümüze katalım, daha fazla çalışalım ve bundan sonraki seçimlerde bunu telafi edelim gayreti içindeyiz. Belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Burada Konya’mızın il yönetim kurulu üyeleri var, ilçe belediye başkanları var, teşkilat mensuplarımız var. Teşkilatlarımızın gösterdiği gayret ve çaba için de teşekkür ediyorum.”

Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Konya Milletvekilleri Orhan Erdem, Meryem Göka, Mehmet Baykan, Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcıları, ilçe belediye başkanları, AK Parti Konya Meclis Üyeleri, büyükşehir belediyelerinin daire başkanları ile teşkilat mensupları katıldı. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı Deneyim Paylaşım Programı, yapılacak toplantılar ve saha incelemelerinin ardından yarın akşam tamamlanacak.