Diyarbakır’da AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Dicle Üniversitesi Hastaneleri’ndeki çeşitli ünitelerde yatılı tedavi gören hastalarla bir araya gelerek moral desteğinde bulundu.

Diyarbakır’da AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Dicle Üniversitesi Hastaneleri’ndeki çeşitli ünitelerde yatılı tedavi gören hastalarla bir araya gelerek moral desteğinde bulundu.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bölgenin en büyük sağlık merkezi konumundaki Dicle Üniversitesi Hastaneleri’nde çeşitli rahatsızlıklardan dolayı tedavi gören vatandaşlara moral ziyaretinde bulundu. Farklı ünite ve bölümlerde tedavi gören hastalarla sohbet eden Beyoğlu, moral ihtiyacı olan hastalara destek olmayı amaçladıklarını söyledi.

Hastaların morale ve duaya ihtiyacı olduğunu belirten Beyoğlu, “Burada tedavi gören tüm vatandaşlarımıza rabbimden hayırlı şifalar nasip etmesini niyaz ediyorum. Allah, yar ve yardımcıları olsun inşallah. Onların morale, bizim de onların duasına ihtiyacımız var. Moral verip yalnız olmadıklarını hissettirmek istedik” dedi.

Hastanenin çalışmaları hakkında Başhekim Prof. Dr. Mehmet Akdağ’dan bilgi alan Beyoğlu, “Siz ne kadar iyi ve güçlü olursanız kentimiz ve bölgemiz için iyi olur. Türkiye’miz, pandemi döneminde tüm dünya tarafından takdir edilen başarılı bir sınav verdi. Son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sağlık alanında cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımları yapıldı. Ülkemizde artık birinci sınıf sağlık hizmetleri verilmektedir. Yurt dışında tedavi olamayan insanlar ülkemize gelip bu güzel imkanlarla sağlıklarına kavuşuyor. Türkiye nereden nereye geldi? Biz bunları çok iyi biliyoruz” ifadelerine yer verdi.