Balıkesir’de AK Parti Havran ve Edremit ilçe kongreleri yoğun katılımla gerçekleştirildi. Havran İlçe Başkanlığına Sercan Şık, Edremit İlçe Başkanlığına ise Rıfat Ertaş seçildi. Kongreye katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Türkiye için mazlum coğrafyalara umut olmak adına teşkilatlarımızı yenileyerek, güçlenerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Havran ve Edremit ilçe kongreleri yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kongrelere, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, AK Parti milletvekilleri İsmail Ok ve Mustafa Canbey, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Belediye Kültür Merkezi’nde gerçekleşen kongrede TUSAŞ’a yapılan hain saldırıda şehit olanlar için Fatiha okundu.

Belgin Uygur: "Türkiye için mazlum coğrafyalara umut olmak adına teşkilatlarımızı yenileyerek, güçlenerek yolumuza devam edeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Havran İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmada, partinin 22 yıllık serüvenini ve bu süreçte elde edilen başarıları vurguladı. Uygur, AK Parti’nin 14 Ağustos 2001’de kurulduğu günden bu yana Türkiye’yi karanlıktan aydınlığa taşıyan bir vizyonla yönettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız, partimizin kurulduğu ilk gün, ’Artık Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ dedi ve bu vizyonla ülkemizi aydınlığa açık, karanlığa kapalı bir yolda yönetti" ifadelerini kullandı.

28 Şubat sürecinin hak ve özgürlükler açısından yaşattığı zorlu dönemlerin ardından, ekonomik krizlerle boğuşan Türkiye’nin güçlü ve büyük bir ülke olma hedefiyle yola çıktığını belirten Uygur, "Merkezine milleti koyan siyaset anlayışımızla, 22 yıl boyunca milletimizin güçlü desteğini aldık ve savunma sanayimiz başta olmak üzere birçok alanda önemli eserler ortaya koyduk" dedi.

Uygur, sözlerinin devamında, partinin gelecek vizyonunu da dile getirerek, "İnşallah bundan sonraki süreçte de geçmiş dönemde görev yapmış dava arkadaşlarımızın tecrübeleri ile yeni katılacak arkadaşlarımızın heyecanını bir araya getirerek, görevimizi bir emanet bilinciyle sürdüreceğiz. Bayrağı zirveye taşımayı, milletimize hizmet etme sevdamızdan bir an olsun vazgeçmeden devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

22 yıl boyunca terörle, esaretle, e-muhtıralarla ve darbe girişimleriyle mücadele ettiklerini ifade eden Uygur, "Tüm bu zorluklardan, her zaman milletimizi, bayrağımızı ve vatanımızı odak noktamızda tutarak çıktık. Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde, güçlü ve büyük Türkiye için mazlum coğrafyalara umut olmak adına teşkilatlarımızı yenileyerek, güçlenerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Uygur, "Bugün, birlik olma ve dayanışma günüdür. Devletimiz, milletimiz, bayrağımız ve vatanımız için büyük bir çerçeveden bakarak güçlü ve büyük Türkiye yolunda ilerlemeye devam edeceğiz" diyerek konuşmasını tamamladı.

Mehmet Aydemir: "23 yıl önce ülkemizde sadece bayrak ipliği üretilirken, bugün birçok alanda tüketici konumundan üretici konumuna geldik"

AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir de Havran İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmada, AK Parti teşkilatlarının birlik ve beraberlik ruhunu vurguladı. Aydemir, AK Parti’nin büyük bir aile olduğunu belirterek, "Hepimiz bu davaya inanmış, Türkiye’nin aydınlık yarınları için mücadele eden büyük bir ailenin fertleriyiz. Kongreler bizim için siyasi bir yarış değil, bir şölendir. AK Parti’de kongre demek, birlik ve beraberlik demektir. Değerli dava arkadaşlarım, bugün buradan daha güçlü bir teşkilat olarak çıkacağız. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği yolda milletimizin beklentilerini karşılayacak adımları hep birlikte atacağız" dedi.

AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin kalkınması adına büyük gelişmeler kaydettiğini dile getiren Aydemir, "23 yıl önce ülkemizde sadece bayrak ipliği üretilirken, bugün birçok alanda tüketici konumundan üretici konumuna geldik. Savunma sanayi, sağlık, otomotiv, turizm ve daha birçok sektörde büyük atılımlar gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Aydemir, savunma sanayisindeki yerli üretimin önemine de dikkat çekerek, "Savunma sanayisinde yerli üretimin önemini hepimiz 15 Temmuz’da gördük. Bugün Aselsan, Havelsan, Roketsan, Baykar, TUSAŞ ve diğer yerli firmalarımızla yüzde 80 yerli ve milli üretim yapabilir hale geldik" dedi.

AK Parti’nin 23 yıllık iktidarı boyunca birçok zorlukla başarıyla mücadele ettiğini belirten Aydemir, "AK Parti, terör, deprem, yangın, sel, salgın ve sınırlarımızda yaşanan savaşlar gibi birçok zorluğun üstesinden başarıyla geldi. Halkımızı asla kaderine terk etmedik. Biz, AK Parti teşkilatları olarak gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

İsmail Ok: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece bölgesinde değil, oyunları bozan ve oyun kuran bir ülke haline gelmiştir."

AK Parti Milletvekili İsmail Ok ise Havran İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmada, TUSAŞ’a yönelik saldırının tesadüfi olmadığını ve yalnızca Türkiye içinde yaşananlarla da ilgisi bulunmadığını belirtti. Ok, saldırının arkasında İsrail ve onu destekleyen başta ABD olmak üzere Batılı emperyalistlerin Türkiye ve bölgedeki oyunlarının olduğunu ifade etti.

Ok, "Savunma sanayi başta olmak üzere, TUSAŞ Türk milletinin yüzünü ağartmıştır, göğsümüzü kabartmıştır. Dostlarımıza güven, düşmanlarımıza ise korku salmıştır. Bugün artık savunma sanayinde, karada, denizde ve havada Allah’ın izniyle her türlü insansız savunma ve saldırı gücüne sahibiz. İşte bu da bölgemizde ve Türkiye üzerinde oyunları olanları son derece rahatsız ediyor" dedi.

Türkiye’nin savunma sanayiindeki başarılarının bölgesel dengeleri değiştirdiğini vurgulayan Ok, "Allah’ın izniyle, Türk milletinin desteğiyle, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece bölgesinde değil, oyunları bozan ve oyun kuran bir ülke haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

TUSAŞ saldırısındaki mühendisin "Hainlere inat daha çok çalışacağız" mesajına değinen İsmail Ok, "Daha fazla çalışarak, birbirimize kenetlenerek çıktığımız bu kutlu yolda, büyük Türk milletine, mazlumlara ve İslam alemine hizmet etmeye devam edeceğiz. Kimse bunu engelleyemeyecek. Bu yoldan dönüş yok. Bizim aslımız ve neslimiz belli. Bizler, Koca Seyitlerin torunlarıyız; Fatihlerin, gazilerin, uluların torunlarıyız" ifadelerini kullandı.

Mustafa Canbey: "Köklü bir tarihe, güçlü bir medeniyete sahibiz"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ise Havran Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’yi birçok alanda ileri bir düzeye taşıdıklarını belirtti. Özellikle milli savunma sanayi, ulaştırma ve sağlık alanlarında büyük başarılar elde ettiklerini vurgulayan Canbey, bu başarıların yurt dışında da takdirle karşılandığını ifade etti. "Bakmayın siz içerideki bazılarının böyle konuştuklarına. AK Parti döneminde, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’ye çok şeyler yapıldı. İnşallah bu kadrolar çalışmaya devam edecek, ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Canbey, TUSAŞ’a yönelik saldırıya da değinerek, "Yüz akımız TUSAŞ’a yapılan saldırıyı hep birlikte gördük. Göz bebeğimiz savunma sanayimizin merkezine saldırmaya kalktılar. Orada şehit olan beş kardeşimize Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Ancak istedikleri kadar saldırsınlar, hainlere inat bir olacağız, beraber olacağız, ülkemiz için mücadele etmeye devam edeceğiz Allah’ın izniyle. Bu ülkeyi bilmiyorlar, bu milleti tanımıyorlar" diye konuştu.

Türkiye’nin köklü bir tarihe ve güçlü bir medeniyete sahip olduğunu vurgulayan Canbey, "Biz aniden ortaya çıkmış bir millet değiliz. Bu dünyaya ve insanlığa hizmet vermiş bir medeniyetiz. Allah’ın izniyle bu güçlü millet, insanlık için hizmet etmeye ve dünyada barış için çalışmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Canbey birlik ve beraberlik mesajı verdiği konuşmasında, "Bugün kongremizi yapıyoruz ve hepiniz bu hizmet kervanında önemli görevler üstlendiniz. Taşın altına elinizi koydunuz ama bundan sonraki süreçte safları daha sıkı tutmamız, daha güçlü hareket etmemiz gerekiyor. Hiçbir şeyin moralimizi bozmasına izin vermemeliyiz. Sloganımız ’Umudun, geleceğin, icraatın adı AK Parti.’ Çok şeyler yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Ancak en önemli şey birlik ve beraberlik içerisinde olmamız. Saflarımızı sıkı tutarak, Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durursak hiçbir güç bizi yıkamayacaktır" dedi.

Sercan Şık: "23 yıldır AK Parti olarak hizmet ve eser siyasetinden asla şaşmadık"

AK Parti Havran İlçe Başkan Adayı Sercan Şık, kongrede yaptığı konuşmada, 23 yıldır AK Parti olarak hizmet ve eser siyasetinden asla şaşmadıklarını vurguladı. İlçeye kazandırılan yatırımlar konusunda emeği geçenlere teşekkür eden Şık, "İlçemizde Millet Bahçesi, Gençlik Merkezi, Devlet Hastanesi, devlet okulları, halı sahalar, kapalı spor salonu, doğalgaz hattı ve şu anda yapımına devam edilen birçok yatırımın ilçemize kazandırılmasında pay sahibi olan önceki dönem ilçe başkanlarıma, belediye başkanıma, il başkanıma, milletvekillerime ve bakanlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Sercan Şık, AK Parti’nin ilçeye hizmet getirme kararlılığını sürdürdüğünü belirterek, bu projelerin devam edeceğinin altını çizdi.

Rıfat Ertaş: "Eğitimden sağlığa, tarımdan turizme kadar birçok alanda projeler geliştirmek için planlarımız ve potansiyelimiz var"

AK Parti Edremit İlçe Başkan Adayı Rıfat Ertaş ise kongrede yaptığı konuşmada teşkilat olarak kuruluşlarından bu yana millete hizmet etmeyi, Edremit’i ve ülkeyi daha ileriye taşımayı amaç edindiklerini belirtti. Geçmiş dönemde elde ettikleri başarılara vurgu yapan Ertaş, "Sizlerin desteği ve gayretiyle önemli başarılara imza attık. Edremit’imizin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde, azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz ve bugünü de yarını da beraber inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.

İlçenin kalkınması için planladıkları projelere de değinen Ertaş, "Eğitimden sağlığa, tarımdan turizme kadar birçok alanda projeler geliştirmek için planlarımız ve potansiyelimiz var. Bugün burada partimizin geleceğine yön verecek önemli kararlar alacağız. İnancımız odur ki sizlerin desteğiyle aşamayacağımız hiçbir engel yoktur" ifadelerini kullandı.

Ertaş, sözlerini birlik ve dayanışma mesajlarıyla tamamlayarak, "Hep birlikte el ele vererek, Edremit’imizi hak ettiği yere taşıyacağız" dedi.

Konuşmaların ardından oy kullanımına geçildi. Kongrede, mevcut ilçe başkanı Rıfat Ertaş ve 29 kişilik listesi yeniden yönetime seçildi.