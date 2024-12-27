Bilecik Belediye Meclisi’nin Olağanüstü Toplantısı’nda gergin anlar yaşanırken, AK Partili Belediye Meclis üyeleri CHP’li başkanın söz vermemesine kızarak meclisi terk etti.

Bilecik Belediye Meclisi’nin Olağanüstü Toplantısı, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapıldı. Tek gündem maddesi olan "Belediyemiz faaliyetleri ile ilgili borçlarımıza karşılık, mahkemelerce karara bağlanmış dosyalarla ilgili hukuki süreç içerisinde icra dairelerine ve mahkemelere verilmek üzere Türkiye İş Bankası A.Ş.’den 150 milyon TL Teminat Mektubu Kredisi kullanılması, teminat mektubuna karşılık olarak Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi 89 ada 15 parsel ve Gazipaşa Mahallesi 61 ada 33,34,35 nolu parsellerin Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye ipotek olarak gösterilmesi ve Teminat Mektubuna ilişkin kredi sözleşmesini imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi” katip üye tarafından okundu. Konu hakkında AK Parti ve MHP’li grup sözcülerine söz veren Başkan Subaşı ardından gündem maddesi hakkında açıklama yaptı. Ardından Başkan Subaşı tekrar söz isteyen AK Parti Grup Sözcüsü Onur Şeker’e söz vermeyince ortam gerildi. Yaşanan tartışma sonucu AK Partili Meclis üyeleri toplantıyı terk etti. Gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.

"Bütün ısrarlarımıza rağmen sayın başkan halkın iradesini gasp ediyorsunuz söylenmelerime rağmen, kesinlikle bize söz vermedi"

AK Parti Meclis Üyesi aynı zamanda Grup Sözcüsü Avukat Onur Şeker, yaşanan olayları İHA’ya anlatarak, "Bugün bir olay yaşandı olağan üstü meclis toplantımızda, maalesef meclisimizi terk etmek zorunda kaldık. Çok zorlandığımız bir karardı. Fakat anlık da olsa halkımızın, bizi seçen insanların tepkisini göstermek adına bunu yapmak zorundaydık. Neden derseniz belediye başkanımız herhalde yönetmelikte mi kanundan, bir haber ki, ikinci defa söz hakkı istediğimizde bunun kanuna uygun olmadığını dolayısıyla söz hakkı vermeyeceğini söyleyerek, kesinlikle de bize söz vermedi. Bütün ısrarlarımıza rağmen sayın başkan halkın iradesini gasp ediyorsunuz söylenmelerime rağmen, kesinlikle bize söz vermedi. Direndik bu konuda zaten meclis canlı yayında izlenirse başkanın bir diktatör gibi yönettiğini herkes görecektir. Biz buradan şunu çıkartıyoruz demek ki Cumhuriyet Halk Partisi İktidara geldiğinde halkı hiçbir şekilde dikkate almayacak ve tek başına bir süreç yürütecektir. Daha geçtiğimiz günlerde kayyum atamalarına dem vurup, yok halkın iradesi gasp ediliyor derken bugün bu şekilde AK Partimizin gurup sözcüsü yani benim sözümün kesilmesi, söz hakkı verilmemesi, tamamen halk iradesinin gaspıdır. Burada bizler AK Parti seçmenin bir temsilcisi olarak varız. Dolayısıyla bugün sadece bize değil AK Parti seçmenine de bir ayıp yapılmıştır. Dolayısıyla da bizi seçen insanların, Cumhur İttifakından destek gören insanların, iradesine saygı duymak adına meclisi terk etmek zorunda kaldım. Başkan sürekli önceki dönemler, yapılan hatalardan dem vuruyor fakat bugün baktığımızda başkanın kendisi de eskidiğini, kendisinin de hataları gün yüze çıktığını görüyor" dedi.

"Bilecik’in hali perişan"

Şeker açıklamasının devamında, "Bilecik’in hali perişan bir taraftan toplanmayan çöpler, bir taraftan su sıkıntısı, bir taraftan yolların perişan olması malum kış ayına giriyoruz ortalığın perişan olması bütün bunlar dururken, başkan siyasi şov peşinde, bizi susturma peşinde, biz başkanı bizi susturmaya değil göreve davet ediyoruz. Mikrofon bugün onların elinde ama ancak, irade halkın elindedir. Yarının ne getireceğini hepimiz göreceğiz" dedi.

AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Rafet Sünetci ise partililerin Bilecik halkına hizmet için her şeye ’Evet’ dediklerini söyledi.