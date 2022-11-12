AK Parti Belediye Başkanları İstişare Toplantısı, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla Gaziantep’te yapıldı. Özhaseki, AK Parti belediyelerinin hizmet ve sosyal belediyecilik yaptığını vurgulayarak, muhalefet belediyelerinin algı belediyeciliği yaptığını, sadece İstanbul’da algı belediyeciliği için 845 milyon lira harcandığını iddia etti.

AK Parti Belediye Başkanları İstişare Toplantısı, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla Gaziantep’te yapıldı. Özhaseki, AK Parti belediyelerinin hizmet ve sosyal belediyecilik yaptığını vurgulayarak, muhalefet belediyelerinin algı belediyeciliği yaptığını, sadece İstanbul’da algı belediyeciliği için 845 milyon lira harcandığını iddia etti.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından organize edilen ’AK Parti Belediye Başkanları İstişare Toplantısı’ Gaziantep’te bir otelde yapıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin de katıldığı toplantıda geçmişten günümüze ve günümüzden geleceğe ’AK Parti belediyeciliği’ konuşuldu. Toplantıda açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhasek, "Bizler göreve geldik ve sadece hizmet edeceğiz dedik. Kimseyi ayırmadan, mazeret üretmeden hizmet üreteceğiz dedik. Gece gündüz demeden işe başladık ve hizmet belediyeciliğinin en güzel örneklerini verdik. Sosyal belediyeciliğin de yine en güzel örneklerini verdik. Aşevleri açtık, sağlık ocakları açtık, fakir fukaraların evlerine hizmetler yaptık. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini verdik" dedi.

"Hanımefendi kalkmış lafımı çarpıtıyor"

Konuşmasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tepki gösteren ve kendisine yönelik eleştirilerine cevap veren Özhaseki, "Biz göreve gelmeden terminallerde, garlarda yatan insanlar vardı. Ben de geçtiğimiz günlerde bunu dile getirmiştim. Ben bunu söylediğimde Meral Hanım beni eleştirmişti. Ama benim kast ettiğim şey bizden önceki dönemlerde garlarda, terminallerde aç ve ilaçsız yatan insanlar vardı. Sonra biz göreve geldik huzurevleri yaptık. Onlara uygun tesisler yaptık. Garlarda, terminallerde yaşayan insanları oralardan alıp insanca yaşamalarını sağladık. Hanımefendi neden lafımı çarpıtıyorsun sen. Sosyal belediyeciliği o zamanlardan beri hakkıyla yapmaya başladık" ifadelerini kullandı.

"Ağlak ağlak geziyorlar ve sadece mağdur edebiyatı yapıyorlar"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da mağdur edebiyatı yaptığını söyleyen Özhaseki, "Şimdi bazı belediye başkanları durup durup çığlık atıyor ’işlerimize izin verilmiyor’ diye. Ama biz göreve geldiğimiz dönem bizim hiçbir işimize izin verilmezdi. Ben yıllarca Anadolu’da belediye başkanlığı yaptım. Hakkımda yüzlerce dava açıldı. Beyefendiye bir tane dava açılmış. Gece gündüz adliyelerin önüne binlerce adam yığıyorlar, ağlak ağlak geziyorlar ve sadece mağdur edebiyatı yapıyorlar. Sevsinler bu arkadaşları" ifadelerine yer verdi.

"Biz zamanında boru hattı döşemek için bile izin alamazdık"

Yıllar önce ilk göreve geldikleri zaman önlerine hep engeller çıkarıldığını ve hizmet yapmalarına dahi izin verilmediğini belirten Özhaseki, "Zamanında yolun bir tarafından diğer tarafına boru hattı geçirmek için karayollarından izin alamazdık. Hizmet için hiçbir kurumdan izin alamazdık. Çok şükür iktidar olduktan sonra bunları aştık ve envai çeşit hizmetleri şehirlerimize getirmeye başladık. Şehirlerimizin alt ve üst yapı hizmetleri bitti ve Avrupa ile yarışacak şehirler haline geldik. Bizim dönemimizde şehirlerin eli yüzü ortaya çıktı. Şimdi de gönül belediyeciliğini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"İstanbul Belediyesi algı belediyeciliği için geçen yıl 845 milyon para harcadı"

CHP belediyelerinin sadece algı belediyeciliği yaptığını da iddia eden Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, "Türkiye’de yeni model bir belediyecilik anlayışı çıktı. Bu model nedir diye sorarsanız algı belediyeciliği derim. Hizmet yok ama hizmet varmış gibi gösterme yarışı var. Arkadaş iş başında değil ama gece gündüz iş başındaymış gibi göstermeye çalışıyor kendisini. Bunun için de büyük paralar harcanıyor. İstanbul Belediyesi algı belediyesi için geçen yıl 845 milyon para harcamışlar. Bu nasıl bir para? Sosyal tesislerin bakımı için 12 milyon ayrılıyor, deprem hazırlıkları için 495 milyon lira ayrılıyor ama algı belediyeciliği için 845 milyon lira ayrılıyor. Tek derdi ’beni çalışıyormuş gibi, sempatik bir adam gibi gösterin’, hatta ’beni cumhurbaşkanı adayı gösterin’ diyor. Ne yazık ki üzülerek söylüyorum yeni model belediyecilik anlayışı bu oldu. Karşı grubun belediyecilik anlayışı bu oldu" ifadelerini kullandı.

"Kimseyi işten çıkarmayacağız dediler, 25 bin çıkardılar, 65 bin aldılar"

Seçim sonrası göreve gelen muhalefet partili belediye başkanlarının vaatlerinin tam tersini yaptığını da vurgulayan Özhaseki, "Her söylediklerinin de tersini söylüyorlar. Göreve gelirken, ’biz bir tane bile işçi çıkartmayacağız’ dediler, ’işçi çıkartırsak namussuzuz, şerefsiziz’ dediler. Bu belediyelerden 25 bin kişi çıkarıldı ve işsiz bırakıldı. Diyeceksiniz belki çok çalışan vardı da işten attı ama öyle değildi. Bunların yerine 65 bin kişi işe alındı. Sadece İstanbul’da 45 bin kişi işe alındı. Bölüşerek şu partiye bu kadar, bu partiye bu kadar diyerek dağılım yaptılar" dedi.

"Sürekli önümüzü kesiyorlar diyorlar ama verdikleri tekliflerin yüzde 2’sine hayır demişiz"

Özellikle İstanbul’da CHP’lilerin ’sürekli önümüzü kesiyorlar’ söylemlerine de tepki gösteren Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Sürekli önümüzü kesiyorlar diyorlar. Meclislerde hayır verdiğimiz tekliflerin oranı sadece yüzde 2. Verdikleri tekliflerin yüzde 98’ine evet demişiz. Genel merkezdeki arkadaşlarımıza talimatımız ’hayırlı bir iş içinse asla hayır vermeyin ama hayırsız bir iş geliyorsa buna da evet diyemezsiniz’ dedik. İstanbul Belediyesi 22 tane borçlanma talep etmiş, 21 tanesine evet demişiz. Kadir ağabey döneminde biz borçlanma için geldiğimizde hepsine hayır demişlerdi. Hiçbir şekilde önlerini kesmiyoruz, hayır demiyoruz" şeklinde konuştu.

"Bugün yeni nesil belediyecilik ve Türkiye Yüzyılı’nı konuşmak için buradayız"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Bugün bu özel şehir Gaziantep’te yeni nesil belediyeciliği ve Türkiye Yüzyılı’nı konuşmak için buradayız. Dünyanın medeniyet ve siyasi tarihini incelediğimizde AK Parti belediyeciliği bir tarih yazıyor. 2023’te yeni bir destan ve tarih yazmaya hazırlanıyoruz. Bugün bu şehirde kültür turizmini sürdürebilir hale getirmek, belediyecilik zor iş. Bütün makamları gören bir kardeşiniz olarak görüyorum ki belediyecilikte yetişmiş insan gücü, güçlü altyapı gerekiyor. Bu şehir 2023’e hazır. Türkiye Yüzyılı, Gaziantep Yüzyılı olacak" diye konuştu.

Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, AK Parti milletvekilleri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcıları, AK Parti ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.