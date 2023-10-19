Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat, ağır hastalar ve refakatçileri için Ankara’da otel kiraladı.

Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat, hayata geçirdiği projelerle vatandaşların sorunlarını çözmeye devam ediyor. Daha önce Batman’a sevk edilen hastalar için konaklama ve yeme içme gibi ihtiyaçları üstlenen Başkan Babat, burada otel kiralamıştı. Başkan Babat, şimdi de Ankara’ya giden ağır hastalar ve yakınları için 20 gün sonra geçerli olacak olan projeyi hayata geçirdi. Bir otelle anlaşan Babat, Şenoba beldesi başta olmak üzere Şırnak ve ilçelerinden Ankara’ya gidecek olan hastaların masraflarını karşılayacak.

Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat, belde ve ilden Batman’a hastaneye gidenler olduğunu ve maddi durumları olmayanlar için orada bir otelle protokol yaptığını belirterek, 4 yıldır Şırnak’tan giden hastaların orada konakladığını söyledi. Konaklanmaların ücretsiz olduğunu aktaran Babat, "Daha önce Ankara’ya gidenler vardı, orada bir dairem var, evimi onlara tahsis ediyordum. Şırnak ve ilçelerinden gidenler için orada da bir otelle anlaşarak, buradan giden ağır hastalar için konaklama ve yeme içme gibi ihtiyaçlarını karşılamak için bir proje hayata geçirdim. 25 gün sonra geçerli olacak olan projemizle buradan gidecek ağır hastalarımızın devlet hastanelerinde daha çabuk işlerinin görülmesi için de bir çalışma başlatacağız. Maddi durumları olmayan vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapacağız. Bu anlayışla otobüs firmalarıyla da görüşüp inşallah buradan Ankara ve İstanbul gibi illere doktora gidecek olan hastalar için ücretsiz ulaşım bileti tahsis edeceğiz. Yakında bakanımıza arz edeceğim. Bu proje sadece beldem için değil, bütün Şırnak geneli içindir" dedi.