AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde yaralı olarak kurtarılarak Manisa’ya sevk edilen vatandaşları hastanede ziyaret etti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde yaralı olarak kurtarılarak Manisa’ya sevk edilen vatandaşları hastanede ziyaret etti.

AK Parti’li Murat Baybatur, AK Parti Manisa İl Başkan Vekili Cüneyt Kamal ve il yöneticileri ile beraber Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden getirilerek tedavi altına alınan depremzedelere ziyarette bulundu. Baybatur, Manisa Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan depremzede vatandaşlar ile görüşerek, tedavileri hakkında bilgi aldı. Depremzedelere geçmiş olsun dilekleri ileten Baybatur, "Hep birlikte, bir ve beraber olarak bu acıların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Yaşadıkları acıları hafifletmek birinci görevimiz. Her birinin hikâyesi farklı olsa da yaşadığı acı ortak. Devletimiz milletinin yanında. Bugünleri de inşallah hep birlikte aşacağız” dedi.