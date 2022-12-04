AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) ’İkinci Yüzyıl Vizyonu’nu ’fiyasko’ olarak niteledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine ’Başdanışman’ yaptığı Jeremy Rifkin’in “İşçi ve fakirlerin mal mülk sahibi olmasına gerek yok, ihtiyaçlarını kiralayarak yaşayabilirler” diyen bir ekonomist olduğunu belirten Baybatur, “Milletimize vaat ettikleri fakirlik ve yoksulluk. Böyle bir vizyon olur mu” ifadesini kullandı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) ’İkinci Yüzyıl Vizyonu’nu ’fiyasko’ olarak niteledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine ’Başdanışman’ yaptığı Jeremy Rifkin’in “İşçi ve fakirlerin mal mülk sahibi olmasına gerek yok, ihtiyaçlarını kiralayarak yaşayabilirler” diyen bir ekonomist olduğunu belirten Baybatur, “Milletimize vaat ettikleri fakirlik ve yoksulluk. Böyle bir vizyon olur mu” ifadesini kullandı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, CHP’nin ’İkinci Yüzyıl Vizyonu’nu değerlendirdi. CHP’nin Türkiye’yi ABD’den yönetmeyi vaat ettiğini öne süren Baybatur, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşması göstermiştir ki; Atatürk’ün partisinde CHP’nin kadrosu yoktur ve CHP ithal danışmanlardan medet umacak duruma düşürülmüştür” dedi.

CHP’nin ’İkinci Yüzyıl Vizyonu’nu ’fiyasko’ olarak niteleyen Baybatur, Kılıçdaroğlu’nun ’Başdanışman’ yaptığı Jeremy Rifkin’in daha önce danışmanlığını yaptığı Portekiz ve İspanya ekonomilerini krize sürüklediğini söyledi. Rifkin’in “Herkesin mal mülk sahibi olmasına gerek yok, işçiler ve fakirler emekleri karşılığında bazı şeyleri kiralayabilirler. Şirketler ve mülk sahipleri dışındakiler her şeyi kiralayarak yaşayabilir” tezini savunan bir ekonomist olduğuna işaret eden Baybatur, “Milletimize vaat ettikleri fakirlik ve yoksulluk. Böyle bir vizyon olur mu? Dağ fare doğurmuştur” şeklinde konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’na ’Türkiye’de ekonomiyi yönetecek insan kaynağı yok mu’ diye soran Baybatur, “Bizim iktisatçılarımızın neyi eksik de yabancı danışman tuttunuz? Amerika’da kimlerle konuştunuz da devlet yönetimini emperyalizme teslim etmeyi vadediyorsunuz? 3-4 Türk bir araya geldiğinde devlet kuruyor. İktidara talip CHP bir tane Türk evladı bulamıyor. Yazık” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ne Başbakanlığım döneminde, ne Cumhurbaşkanlığım döneminde kaliteli bir ana muhalefet bulamadık en büyük talihsizliğim bu” sözlerine de yer veren Baybatur, “Belki ilk defa eser ve hizmet yarışı yapabileceğimizi umut ettiğimiz bir vizyon açıklaması beklerken çok büyük hayal kırıklığına uğradık” diye konuştu.

CHP vizyonunun ulusal değil, mandacı bir vizyon olduğunu kaydeden Baybatur, “İktidara talip CHP, vizyonsuz vizyonu ile Türkiye Cumhuriyeti’nin anahtarlarını Amerikalı kayyuma teslim edeceğini ilan etmiştir. Bu yeni bir Düyûn-ı Umûmiye’dir. Tarihi tersten işletmektir. Kapitülasyonları tekrar başlatmaktır. Bundan daha büyük bir felaket yoktur. IMF’den bile daha ağır ve kötüdür. CHP’nin İkinci Yüzyıl Vizyonu Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomi yönetimini Amerikalılara teslim etmekten ibarettir” dedi.

Atatürk’ün “Bir devletin maliyesi bağımsızlıktan yoksun olunca, o devletin bütün hayati kısımlarında bağımsızlık felç olmuştur” sözüne de dikkat çeken Baybatur, CHP’nin ekonomi yönetimini Amerikalı kayyuma teslim etmesinin, CHP ve ortaklarının teslimiyetçi politikalarla mandacılığı vizyon edindiklerini net bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi. ’6+1 masa’da olan ve kendisini ’milliyetçi’, ’muhafazakar’, ’dindar’ olarak tanımlayanların ne diyeceğini de merak ettiğini ifade eden Baybatur, "Türkiye’ye dair hiçbir fikri olmayan yabancı bir şahsın vizyon olarak sunulması siyaseten tükenmişliğin ve acziyetin göstergesidir. Muhalefet umudunu yabancılarda arayadursun, Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la prangalarını kırmış, Mayıs 2013’te IMF defterini tekrar açılmamak üzere kapatmıştır. 20 yılda kendi siyasi, ekonomik ve askeri vizyonlarını kendi belirleyen, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan bir ülke konumuna yükselmiştir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı Vizyonu ile milletimizle birlikte, bu toprakların evlatlarıyla ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefimize emin adımlarla yürümekte kararlıyız" şeklinde konuştu.