AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, 2023 seçimlerinin büyük ve güçlü Türkiye yolunda yeni bir milat olacağını belirterek, "Yeni bir dünya kuruluyor. Uluslararası ilişkiler alanında, iktisatta bütün alanlarda kurulmuş olan yapılar, anlayışlar, paradigmalar çöküyor. Yeni şeyler ortaya çıkmaya başlıyor. Böyle bir dönemde dışarıda tam istiklale sahip bir Türkiye mücadelesini verirken içerideyse yalan, iftira, çamur siyasetiyle mücadele ediyoruz" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, 2023 seçimlerinin büyük ve güçlü Türkiye yolunda yeni bir milat olacağını belirterek, "Yeni bir dünya kuruluyor. Uluslararası ilişkiler alanında, iktisatta bütün alanlarda kurulmuş olan yapılar, anlayışlar, paradigmalar çöküyor. Yeni şeyler ortaya çıkmaya başlıyor. Böyle bir dönemde dışarıda tam istiklale sahip bir Türkiye mücadelesini verirken içerideyse yalan, iftira, çamur siyasetiyle mücadele ediyoruz" dedi.

Ankara’daki yoğun mesaisi dışındaki zamanını memleketi Manisa’da değerlendiren AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, sık sık sahaya inerek hemşehrileriyle hasbihal ediyor. İlçe gezilerini Salihli ile sürdüren Baybatur, partisinin Salihli İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen kahvaltıda sanayi sitesi esnafıyla bir araya geldi. Burada, ekmeğini zanaatı, mahareti ve bilek gücüyle kazanan esnafın talep ve isteklerini dinleyen Baybatur, daha sonra Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret etti. Ardından, AK Parti Salihli İlçe Başkanlığı’nda ana kademe, kadın ve gençlik kolları yönetim kurulu üyeleriyle düzenlenen toplantıya katılan Baybatur, AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen ’2021 Güz Dönemi Teşkilat Akademisi’nde başarılı olan partililere sertifikalarını verdi. Salihli İlçe Müftüsü Adem Karakelebek ile Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdal Tunca’yı da ziyaret eden Baybatur, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Dedetaşı Mahallesi’nde esnafı gezerek bereketli kazançlar dileyen Baybatur, Muhtar Telat Duran ile esnaf Kamil Alkan’a misafir oldu. Dedetaşı’nda mahalle sakinleriyle çay içip sohbet eden Baybatur, esnaf ve vatandaşların istek ve sorunlarını dinledi. Salihli’deki programı çerçevesinde AK Parti Salihli eski ilçe Başkanı Mahmut Börekçigil ve geçmiş dönem AK Parti Belediye Başkan adayı Mustafa Doğan’a taziye ziyaretlerinde bulunan Baybatur, AK Parti Salihli İlçe Gençlik Kolları tarafından, Rahmi Turan Stadyumu’nda düzenlenen ’Gençlik Buluşması’na da katıldı. Burada, gençlerle bol kahkahalı tatlı bir sohbet gerçekleştiren Baybatur, Salihli Özgençlerbirliği kız ve erkek futbol takımı oyuncularının krampon, eşofman ve forma talebini geri çevirmedi. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk’le konuyu telefonda görüşen Baybatur, sporcuların malzemelerinin en kısa zamanda kulüplerine teslim edileceğinin müjdesini verdi. Kız futbolcularla bir süre top çeviren Baybatur, sporcularla öz çekim yapmasının ardından bir sonraki durağı olan Milliyetçi Hareket Partisi Salihli İlçe Başkanlığı’na geçti. Siyasi mesajlarını buradan veren Baybatur, Türkiye’nin başı dik, onurunu muhafaza edip, şerefiyle büyüyen bir ülke olduğunu söyledi. Türkiye’nin bazı ülkeler gibi ne sömürgeci ne de hırsız bir devlet olmadığını dile getiren Baybatur, "Bizler kendi imkanlarımız ve onurumuzla büyüyoruz. Bu onurlu mücadeleyi, onursuzlaştırmak adına içeride ve dışarıda birilerinin uzantıları var. Dışarıdakileri anlıyoruz, dertleri belli ama içeridekilere ne oluyor? Tabi onlarında hesapları çok başka. Tıpkı geçmişte Abdülhamid Han’a yapıldığı gibi, Recep Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin derdindeler. Bu zihniyetin memleket umurunda bile değil ne yazık ki. Fakat bizlerde biliyoruz ki, bu aziz millet ne Recep Tayyip Erdoğan’ı, nede bu memleketi birilerine teslim etmeyecek. Bizler hep beraber el ele verince bunların hepsinin üstesinde geleceğiz" dedi.

Konuşmasında, Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin her noktasında büyük bir uyum içerisinde 2023 seçimlerine hazırlandığına dikkat çeken Baybatur, "2023 seçimlerinin büyük ve güçlü Türkiye yolunda yeni bir milat olacak. AK Parti, BBP ve MHP olarak önümüzdeki seçimlerden yine, yeni zaferlerle ayrılacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Çünkü bizler, vatanı, bayrağı ve milleti için samimiyetle çalışan insanlarız. Bu dönem belki de hem Tayyip Bey’in, hem de Devlet Bey’in teşkilatlarına en fazla ihtiyaç duydukları dönemdir. Bakınız, yeni bir dünya kuruluyor. Uluslararası ilişkiler alanında, iktisatta bütün alanlarda kurulmuş olan yapılar, anlayışlar, paradigmalar çöküyor. Yeni şeyler ortaya çıkmaya başlıyor. Böyle bir dönemde dışarıda tam istiklale sahip bir Türkiye mücadelesini verirken içerideyse yalan, iftira, çamur siyasetiyle mücadele ediyoruz. Onun için hepimizin fedakârlık yapması gereken bir dönem. Sokak sokak, ev ev, dükkan dükkan gezerek hizmetlerimizi ve bu seçimlerin önemini anlatacağız. Beraber çalışıp, birlikte yeni zaferlere imza atacağız” şeklinde konuştu.