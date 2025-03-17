AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde şehit ailesine ziyarette bulundu, partisinin iftar programına katıldı.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Sarıgöl’e gelen AK Parti’li Baybatur, ilk olarak geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Sarıgöllü Tuğgeneral Hasan Ceylan’ın evini ziyaret ederek, taziyede bulundu. Daha sonra Şehit Jandarma Komando Er Esin Akay’ın babası Mustafa Akay’ı evinde ziyaret etti. Şehit ailelerinin kutsal birer emanet olduklarını belirten Baybatur, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını söyledi. Baybatur’a taziye ve şehit ailesi ziyaretlerinde AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Nihat Demirci eşlik etti. Baybatur, Sarıgöl temaslarını toplu iftar programıyla sonlandırdı. Sarıgöl Belediyesi Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen iftar yemeğine Baybatur’un yanı sıra AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Mustafa Çalışır, AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Yenilmez ve il yöneticisi Kerem Kara katıldı. İftarda konuşan Murat Baybatur, "Birlik ve beraberlikle, sofralarımız bereketli, hanelerimiz huzurla dolsun" dedi