Kaza 21 Eylül de Mahmudiye mahallesi Anafartalar caddesi üzerinde meydana geldi. Elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan AK Parti İnegöl İlçe Başkanının dedesi Şükrü Ak’a (88) Emre Y. yönetimindeki servis minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şükrü Ak, olaydan 6 gün sonra hayatını kaybetti.

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