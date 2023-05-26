Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde AK Partili belediye başkanı, yıllardır geleneği sürdürüyor. Belediye başkanı, bu yıl da liseden mezun olan öğrenciler için mezuniyet eğlencesi hazırlayıp jest yaptı.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Belediye Başkanı Alihan Babat, yıllardır belde genelinde liseyi bitiren yüzlerce öğrencinin mezuniyet töreni için kuaför, servis, pasta, kep, cübbe ve mekan ayarlayarak öğrencilere unutulmaz bir gün hazırlıyor. Bütün masraflarını karşılayan Başkan Babat, öğrencilerden tam not aldı. Her yıl öğrencilerin bütün ihtiyaçlarını karşılayan ve sosyal belediyecilik anlayışıyla öğrencilerin yanında olan AK Partili Babat, ilçedeki en lüks yeri ayarlayarak öğrencilerin gönüllerince eğlenmelerini sağladı.

Şenoba Nurettin Asan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Rabia Babat, Başkan Babat’a teşekkür ederek mezun olduklarını, en mutlu günler olduğunu söyledi. Her yıl böyle etkinlik düzenlendiğini hatırlatan Babat, "Bu yıl bize nasip oldu. Başkanımız Alihan Babat’a çok teşekkür ederim. Ne zaman bir şey istesek biz öğrencileri kırmıyor. Bugün de bütün masrafları karşıladı. Servis, pasta, mekan, fotoğrafçı ayarladı. Allah ondan razı olsun" dedi.

Öğrencilerden Ahmet Babat ise, günlerdir bunun hazırlığını yaptıklarını belirterek, "Bizim masraflarımızı başkanımız karşıladı. Çok mutlu olduk. Allah, razı olsun. Çok sevindik. Bugün mezuniyet günümüz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.