AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin ürün alımına ilişkin, "TMO tarafından çiftçilerimizin mahsulünün alımı için yer kiralandığını, bundan sonrada randevu sıkıntısı olmayacağı bildirilmiştir" dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin ürün alımına ilişkin açıklama yaptı. Ahlatcı, "Sevgili çiftçi kardeşlerim, öncelikle hasattınız bereketli olsun. TMO’da randevu sıkışıklığı nedeniyle sıkıntılar çektiğinizi biliyorum. Bugün ilgililer ile yaptığım görüşme neticesinde Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO) tarafından çiftçilerimizin mahsulünün alımı için yer kiralandığını, bundan sonrada randevu sıkıntısı olmayacağı bildirilmiştir" dedi.

TMO tarafından alınan bilgiye göre 2023 yılı özelinde; üreticiler tarafından yoğun ürün arzı yapıldığından Türkiye geneli alım noktalarında yığılma ve randevu alamama sıkıntısı bulunduğunu hatırlatan Milletvekili Ahlatcı, "Çorum Başmüdürlüğümüz tarafından üreticilerimizin tüm ürünlerinin satın alınacağı, randevu kotalarının en üst limitlere çıkarılacağı ve randevu alamayanlara 24 saat iletişim hattı ile yardımcı olunacağı bildirilmiştir. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.