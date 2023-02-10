Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin hemen ardından arama kurtarma çalışmalarına destek veren AK Partili 807 belediye, tüm imkanlarıyla çalışmalara destek oluyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin hemen ardından arama kurtarma çalışmalarına destek veren AK Partili 807 belediye, tüm imkanlarıyla çalışmalara destek oluyor.

AK Partili belediyeler, bin 997 adet iş makinası ve 14 bin 203 personeliyle sahada arama kurtarma faaliyetlerine katılıyor. Depremde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için 7 gün 24 saat çalışan AK Parti belediyeleri, depremzedelere de destek oluyor. AK Partili belediyeler, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın koordinesinde depremin ilk saatlerinden itibaren koordinasyon kurarak, bütün imkanlarını afet bölgesi için seferber etti. AK Partili belediyeler envanterlerindeki iş makinası, arama kurtarma aracı, itfaiye aracı ve personeli afet bölgesine gönderdi. Ayrıca belediyelere iş yapan müteahhit firmaların iş makinaları da belediyelerde kiralanarak, deprem bölgesine sevk edildi.

Depremin yıkıma sebep olduğu 10 il ve 44 ilçede teknik arama kurtarma ekibi olan 284 üzerinde belediye başkanı ve 14 bin 203 personel sahada AFAD ile birlikte koordineli bir şekilde çalışıyor. Geri kalan 523 AK Partili belediye ise, temel gıda ürünleri, kıyafet, barınma, ısınma başta olmak üzere ihtiyaç olan alanlarda lojistik destek veriyor.

800 tır yardım malzemesi

Belediyeler depremzedeler için 6 bin 219 adet çadır, 117 bin adet ısıtıcı, 2 milyona yakın battaniye, 240 bin 122 adet yatak ve uyku seti, 3 milyon 312 bin adet kıyafet ve 6 milyon 795 bin adet mama, çocuk bezi ve hasta bezi, ayrıca 800 tır ekmek, su, süt, konserve ve bakliyatlardan oluşan temel gıda maddesi gönderdi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, depremde arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, devlet ve millet olarak ele ele verildiğini belirtti. Depremzedelerin yaralarını devletin saracağını vurgulayan Özhaseki, “Daha önce Van, Elazığ, İzmir depreminde nasıl depremzedeleri yalnız bırakmadıysak, evlerini 1 yıl içerisinde yaptıysak, yine öyle yapacağız. Depremzedelerimizin yaralarını saracağız ve onların yanlarında olacağız” dedi.