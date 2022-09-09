AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Büyükşehir Meclis Toplantısı’nda zam isteyen işçiler için provokatör tabirini kullanan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e sert eleştirilerde bulundu.

AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Büyükşehir Meclis Toplantısı’nda zam isteyen işçiler için provokatör tabirini kullanan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e sert eleştirilerde bulundu.

İşçiler için kullanılan yakışıksız ifadeleri talihsizlik olarak niteleyen Gücüyener, “AK Parti grup başkanvekilinin geçtiğimiz günkü Büyükşehir Meclis Toplantısı’nda kamuoyunun bilgilendirilmesi talebi karşısında açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanının açıklamalarını hayretle takip ettik. Ücret zammı isteyen işçilere içlerinde provokatörler var gereği yapılacaktır denmesi yakışıksızdır. Bu işçiler imkanlar dahilinde çalışmalarının karşılığını istiyorlar, emeklerinin karşılığını istiyorlar. İstedikleri şey ücret zammı, neyin provokasyonunu yapacaklar?” ifadelerini kullandı.

“İşçiler için provokatör denilmesi talihsizliktir”

"İşçi için provokatör, gereğini yapacağım demek Belediye Başkanı adına talihsizliktir" diyen Gücüyener, “İşçiyi ekmeğiyle tehdit etmektir ve bu kabul edilemez. En pahalı ulaşım şehrimizdeyken, en pahalı su şehrimizdeyken, en pahalı yol kenarı otopark şehrimizdeyken işçilere ‘diğer illerden daha fazla zam istiyorlar, provokatör bunlar’ diyen belediye başkanı da bizim şehrimizde. Belediye başkanı binlerce işçi kapımıza gelip iş isterken belediye hasbelkader işçi olmuşlar diyor çalışanlar hakkında. Hatırlatmak isteriz ki iş istenen kapı kimsenin şahsi kapısı değildir, devlet kapısıdır. Belediye başkanının kullandığı da kamu kaynağıdır. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı çapulcular toplanıp kapıda bağırdı, alnım ak diyor. O gün verilen şikâyet dilekçeleri sonucu başlayan yargılamalar bugün hala ağır cezada devam ediyor, hakim çocukları da belediyede işe başlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanının endişe etmesine gerek yok, işçileri başkanlığa aday olmayacaklar. Hiçbir çalışanını ekmeği ile de tehdit etmesin. Hasbelkader belediyede işçi olmuşlar diye seslendiği koltuk da kendisine emanettir” ifadelerini kullandı.