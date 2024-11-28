AK Parti yeni bir infaz yasası çalışması yapıyor.

Düzenlemenin, yaşanan af tartışmaları paralelinde genel veya kısmi af şeklinde olmadığı denetimli serbestlikte kamu hizmetinin planlanması yönünde olacağı ifade ediliyor. Denetimli serbestlik kapsamında cezanın belli bir oranda tamamlanmasından sonra kamu hizmetinin kütüphanede çalışma, okul, çevre temizliği seçeneklerinin gündeme gelmesi öngörülüyor. Ceza Hukukunun ana hedeflerinden birinin mahkumun ıslahı olduğu belirtilerek, kamu hizmetinde belli sektörlerde mecburi çalışma yapılmasının suça sürüklenme şartlarını ortadan kaldıracağı düşünülüyor.