AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Kırmızı kart gösterecekse önce kendi belediyelerine bir kırmızı kart göstersin. Bakın bir örnek verelim. Yani bu kartı önce şu İzmir’e bir göstersin. 5393 sayılı Belediye Kanununun en temel görevlerinden olan atık su, kanalizasyon, içme suyu gibi faaliyet alanlarında hiçbir başarısı olmayan İzmir Körfezi’ni adeta balıklar için, canlılar için yaşanmaz hale getiren şu belediyesine bir kırmızı kart göstersin” dedi.

Güler, AK Parti Grup fuaye alanında üç yeni teklifi TBMM Başkanlığı’na sunduklarını söyledi. Güler, Çarşamba günü Siber Güvenlik Başkanlığı’nın kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin yayımlandığını hatırlatarak, onunla ilgili kanun teklifi verdiklerini kaydetti. Güler, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’yla ilgili Bazı düzenlemeler hakkında kanun teklifimiz ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin TBMM Başkanlığı’na verdiklerini belirterek, “Birinci kanun teklifimiz toplamda 11 maddeden oluşuyor. Özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle TÜBİTAK, KOSGEP ve diğer kendi bünyesindeki görev yapan başkanlıklarla ilgili olarak da bazı maddeler Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Bunların bazı alanlardaki hususların kanunla düzenlenmesi gerektiğini ifade etmişlerdi Anayasa Mahkemesi. Buna yönelik bir düzenleme yapıyoruz. Ürüne ilişkin hizmet, muayene, bakım, takip ve kontrol faaliyetlerine yönelik düzenleyici işlemlere veya ürün dışı zorunlu standartlara aykırı hareketler hakkında idari yaptırım ve cezaların uygulanması noktasında teklifimiz var. Yine ülkemize ihtiyaç duyduğu araştırmacıların yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kurulduğu günden bu yana burs veren TÜBİTAK’ın öğrencilerimize ve araştırmacılarımıza bu desteğinin devamını sağlayacak şekilde teklifimiz var. Yine kamu maliyesi yönünden ve etkinlik ve verimlilik ülkeleri temelinde TÜBİTAK’ın mali bürokratik süreçlerden uzak bir çerçevede her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olmasına dair de düzenlememiz bu kanun teklifinde yer alıyor. Yine TÜBİTAK’ta görevlendirilecek hakem, izleyici, panelist, kurul ve komite üyeleri ile benzeri kişiler uygulayacak net maaş, ücret ödeme tutanlarında yine bu kanun teklifimizde önermiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Güler, Siber Güvenlik Başkanlığı ile ilgili olarak, “Ülkemizin siber güvenlik alanında güçlü ve güvenilir bir yapıya kavuşması için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Siber Güvenlik Başkanlığı kurulmuştur. Tüm bu hususlarla beraber ülkemizde halen farklı yapılar altında sürdürülmeye çalışılan siber güvenlik yaklaşımında yeniden yapılandırılması da bu şekilde sağlanmış olacaktır. Toplam 22 maddeden geçici maddesiyle beraber yürütme yürürlük 21 madde geçici maddeyle beraber 22 maddeden oluşan bu kanun teklifimizde özellikle Afyon Milletvekilimiz Ali Özkaya Bey uzun bir çalışma ortaya koydu. Teklifte değerli arkadaşlar kamu kurumları ve kritik altyapı kuruluşlarını bilişim sistemlerinde oluşabilecek siber güvenlik olaylarının merkezi bir bakış açısıyla izlenmesi, tespiti ve bunların bertaraf edilmesine yönelik madde teklifimiz var. Kamu kurumlarıyla kritik altyapı kuruluşlarının siber mukavemetinin ve siber olgunluk seviyesinin de arttırılmasını hedefliyoruz. Diğer bir maddede siber güvenlik alanında geliştirilen politikaların ulusal satıhta etkin bir şekilde uygulanması da sağlanmaya çalışılacaktır” şeklinde konuştu.

Güler şöyle konuştu:

“9 maddelik kanun teklifinde ise yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emeklilerimize ve hak sahipleri dosya bazında on iki bin beş yüz TL olarak ödenen aylık rakamı malumunuz hafta içinde bakanlığımızla yaptığımız çalışmalarla belirlenmişti. 14 bin 469 lira olaraktan teklifimizde yer alıyor. Yine işverenlerin iş gücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumaları şartıyla 2016 yılından 2024 yılının sonuna kadar olan dönemde her yıl asgari ücret desteğini sağlıyor idik. Bunu da devam ettiriyoruz. Kanun teklifimiz ile 2025 yılı Ocak ile Aralık aylarında istihdamı desteklemek için iş gücü maliyetini azaltmak üzere işverenlere finansman işsizlik sigortası fonundan karşılanacak şekilde aylık bin TL’ye asgari ücret desteği sağlanması da teklifimize yer almaktadır” şeklinde konuştu.

Güler, emekli aylıklarına ilişkin düzenlemenin etki analizinin yapılıp yapılmadığına ilişkin soruya, “Toplumda toplamda Temmuz ayı itibariyle 3 milyon 750 bin civarında bir emeklimizi kapsıyordu. Temmuz ayındaki artışla o zamanki maliyeti yaklaşık 33 milyar TL’ydi. Bu biraz artış gösterdi tabii. Dört milyona yakın 3 milyon 900 bin civarında bir artışta göstermiş oldu. Bu oransal artışla beraber ama maliyet analizi olarak elimizde şu andaki bütçe yansıması kapsamında rakam yok. Ama tahmin ediyorum bunun biraz üzerindedir.”

Güler CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in iktidar partisine kırmızı kart göstermesine ilişkin soruya, “Kırmızı kart gösterecekse önce kendi belediyelerine bir kırmızı kart göstersin. Bakın bir örnek verelim. Yani bu kartı önce şu İzmir’e bir göstersin. 5393 sayılı Belediye Kanununun en temel görevlerinden olan atık su, kanalizasyon, içme suyu gibi faaliyet alanlarında hiçbir başarısı olmayan İzmir Körfezi’ni adeta balıklar için, canlılar için yaşanmaz hale getiren şu belediyesine bir kırmızı kart göstersin. SGK borcunu ödemeyen en sonunda duyduk ki artık maaş da ödeyemiyormuş. Yani kırmızı kartını bir göstersin de bir inandırıcılığını görelim. Şu yüksek düzeyli vaatlerini, ekonomik bilgilerini de İstanbul’da, Ankara’da bir göstersinler bilelim. Artık yani insanlar herhalde sormaya çekiniyor bilemiyorum. Bakın Ankara’da ve İstanbul’da sizler de yakınen yaşıyorsunuz” diye konuştu.