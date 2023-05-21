AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Pazaryeri ilçesinde vatandaşlar ile buluşarak seçim sürecinde verdikleri destekler için teşekkür etti.

Milletvekili Eldemir ve Başkan Yıldırım, AK Parti Pazaryeri İlçe Teşkilatı’nı ziyaret ederek 14 Mayıs Seçimleri’nde verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti. Ardından Pazaryerili hemşehrileri ile bir araya gelen Milletvekili Eldemir, “Çok kıymetli Pazaryeri halkımıza özellikle teşekkür ediyorum sağ olsunlar. Bu seçimde de kendi çocuklarını, evlatlarını yalnız bırakmadılar. İnşallah ikinci turu da Sayın Cumhurbaşkanımızı seçerek görevimize başlamış olacağız. Ben bana destek veren bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Sandığa giden ama destek vermeyen demokrasinin gereğini yapan tüm hemşehrilerime de teşekkür ediyorum. İnşallah memleket olarak birlik beraberlik içerisinde devam edeceğiz. Allah hepinizden razı olsun” dedi.