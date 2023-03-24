Afyonkarahisar’da mevcut milletvekilleri de dahil olmak üzere toplamda 44 kişi AK Parti’den milletvekili olmak için başvururken, bu kişilerden 9’unun kadın olduğu belirtildi.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay yaptığı açıklamada, 14 Mayıs ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için partilerine 44 başvurunun yapıldığını ifade etti. Başvuran kişiler arasından 9 kişinin kadın olduğunu kaydeden Başkan Uluçay aday adayları arasından 6 adayın belirlenmesinde önemli rol oynayacak temayül yoklaması yapılacağını dile getirdi. Başkan Uluçay, yoklamanın ise yarın 10.00 ile 16.00 saatleri arasında yapılacağını belirtti.